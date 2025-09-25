Футбол завжди був "королем спорту" в Україні. Чимало батьків віддавали та мріють віддати своїх дітей в академії українських клубів, особливою увагою та впізнаваністю славляться школи Динамо та Шахтаря.

Поміж дітей зі звичайних родин в академіях навчаються також сини відомих людей. Дехто із них навіть переростає у футболістів для збірної України. 24 Канал розповідає про дітей впливових та відомих батьків, які успішно грають не лише на клубному рівні, формуючи цілу футбольну династію в Україні.

В'ячеслав Суркіс

Звісно, ж у цьому списку не могла не опинитись родина Суркіс. В'ячеслав, син Григорія Суркіса, виступає у структурі київського Динамо на позиції голкіпера. 19-річний воротар грає за юнацьку команду киян U-19.

За своєю спиною Суркіс-молодший вже має досвід виступів на рівні національних команд. В'ячеслав пограв за збірні України U-17 (3 гри) та U-18 (2 матчі). Восени 2023-го В'ячеслав дебютував за збірну України U-19, за яку відтоді провів вже 6 поєдинків.

Дебют Суркіса-молодшого за юнаків припав на товариську гру проти В'єтнаму, у якій В'ячеславу забили два голи, але Україна святкувала перемогу з рахунком 3:2. Слід відзначити, що ця перемога наразі є єдиною для Суркіса у матчах за юнацьку збірну України U-19. В усіх інших "синьо-жовті" зазнали 4-х поразок та одного разу розписали нічию 1:1.



В'ячеслав Суркіс / Фото з інстаграму футболіста

Востаннє динамівець стояв у воротах збірної U-19 у поєдинку кваліфікації до Євро проти Словенії. У тому матчі українці мінімально поступились супернику 0:1. У вересні 20225-го українська збірна до 19 років взяла участь у турнірі в Іспанії, на який Дмитро Михайленко не викликав В'ячеслава Суркіса.

Також 19-річний голкіпер виділився у структурі Динамо не лише своєю грою. В'ячеслав потрапив в епіцентр штовханини у принциповому юнацькому дербі проти однолітків із Шахтаря. Суркіс спровокував гравців суперника своїм переможним святкуванням, що викликало штовханину після матчу.

В інтерв'ю Трибуні Суркіс-молодший прокоментував цей епізод.

"Якщо так подумати, то уникнути можна було спокійно. Зі своєї сторони я міг би не бігти після гри до вболівальників, але то було на емоціях – після того, що вони кричали протягом матчу. Але ж це не привід для того, щоб вибігати та намагатись вдарити гравця й почати бійку", – розповідав молодий голкіпер киян.

До слова. В'ячеслав Суркіс вже є дворазовим переможцем юнацького чемпіонату України у складі Динамо. Кияни тріумфували у двох сезонах поспіль – 2023/2024 та 2024/2025.

Олексій Гусєв

Також у цьому списку гравців збірної України, які є дітьми відомий футбольному колу людей, знайшлось місце Олексію Гусєву. Футболіст є старшим сином легенди Динамо та збірної України Олега Гусєва. Останній після успішної кар'єри входить у тренерський штаб Олександра Шовковського у київському гранді.

Олексій хоч і є вихованцем динамівської школи, але вже пограв за інші українські колективи. Гусєв-молодший був в орендах у луганській Зорі та харківському Металісті 1925, де провів лише по два матчі. Влітку 2025-го доєднався до основної команди Динамо, але у серпні поточного року пішов набиратись досвіду в оренду до дебютанта УПЛ Кудрівку. Орендна угода розрахована до кінця цього сезону-2025/2026.



Олексій та Олег Гусєви / Фото з інстаграму легенди Динамо

У своїй новій команді Гусєв встиг взяти участь у 3-х поєдинках (188 ігрових хвилин). Результативними діями не відзначався, а лише жовтою карткою. Його контракт із Динамо розрахований до кінця червня 2029-го.

Окрім клубного рівня Олексій Гусєв вже відчув смак національної команди. Правий захисник пройшов цілу низку структур у збірній – від U-17 до "молодіжки" U-21. Відзначимо, що за збірну U-21 Олексій провів лише один тайм у товариській грі проти Португалії (3:3).

Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко – найобговорюваніший спадкоємець в українському футболі на рівні збірних. Син володаря "Золотого м'яча", який виступає у Британії, вирішив піти шляхом зіркового батька. У березні 2024-го Крістіан отримав український паспорт, що дозволило йому виступати за синьо-жовту збірну.

Відзначимо, що Крістіан народився 2006 року у Лондоні. Свою футбольну кар'єру розпочав в академії лондонського Челсі. А влітку 2023-го перебрався в інший англійський клуб Вотфорд. Крістіан Шевченко є другим з чотирьох синів Андрія Миколайовича у шлюбі з американською моделлю Крістен Пазік.



Крістіан та Андрій Шевченко / Фото з інстаграму президента УАФ

Шевченко-молодший спершу грав за юнацьку збірну України U-19. Дебютний матч Крістіан провів у кваліфікації Євро проти Північної Македонії (2:0). Шевченко вийшов на заміну та відіграв 11 хвилин. У наступному поєдинку відбору проти Латвії (3:0) Крістіан взагалі отримав лише одну ігрову хвилину.

У футболці юнацької команди Крістіан провів 11 матчів, у яких відзначився лише однією гольовою передачею.

22 вересня 2025 року Шевченко-молодший дебютував за збірну U-20 у матчі проти однолітків із Австралії. Крістіан вийшов по перерві та провів цілий другий тайм. Рахунок поєдинку вже був 0:2 на користь австралійців. По ходу другої 45-хвилинки команда Дмитра Михайленка відігралась 2:2, але у підсумку прикро поступилась 2:3.

Крістіан Шевченко покинув поле засмученим та без результативних дій. УАФ оголосила заявку збірної України U-20 на ЧС-2025, у яку потрапив син очільника асоціації. Також у неї увійшов син Олега Гусєва.

Віталій Вернидуб

Якщо сини Гусєва та Шевченка ще не доросли до головної команди країни, то нащадок Юрія Вернидуба дебютував у першій збірній України. Віталій Вернидуб, колишній захисник Кривбаса, провів за "синьо-жовтих" лише одну гру. Вона припала на товариську гру проти Литви. Вернидуб відіграв тайм, а матч закінчився нульовою нічиєю.



Юрій та Віталій Вернидуб / Фото ФК Кривбас

Також центрбек потрапляв у заявку збірної на матч кваліфікації Євро проти Люксембургу. Віталій провів весь поєдинок у запасі, а "синьо-жовті" розгромили суперника 0:3.

Також у своїй кар'єрі Віталій Вернидуб провів по два поєдинки за збірні U-18 та U-21. Влітку 2023-го закінчив кар'єру футболіста.

Також до такої відомої футбольної династії слід віднести родину Федецьких, Циганкових, Ковалець, Саленко, Костишин, Калитвинцевих, Бойко та Яковенко.