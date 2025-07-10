Усик кинув виклик команді Дюбуа: що хоче зробити українець
- Олександр Усик готовий до реваншу з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".
- Усик запропонував команді Дюбуа влаштувати бійку в центрі Лондона після бою.
Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний вечір боксу. У реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.
Олександр Усик зробив бойову заяву напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа. Українець готовий влаштувати бійку в центрі Лондона, пише 24 Канал з посиланням на Френка Воррена.
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Цікава заява від Усика
Український боксер кинув виклик команді Даніеля Дюбуа.
Після бою ми йдемо в центр Лондона. 4 людини з вашої команди і 4 людини з моєї команди і поб'ємось,
– сказав Олександр Усик.
Також він додав згодом, що вони готові зробити це хоч зараз.
Цікаво. Задля реваншу у разі великої кількості запитів можуть збільшити місткість стадіону "Вемблі".
Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.