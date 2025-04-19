Відомий промоутер висловився про майбутнє Ломаченка у боксі
- Боб Арум, голова Top Rank, не отримав відповіді від Василя Ломаченка щодо його кар'єри у боксі.
- Ломаченко мав дати відповідь у березні, але поки що невідомо, чи повернеться він на ринг у 2025 році.
- В останньому бою у травні 2024 року Ломаченко переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом.
Голова Top Rank Боб Арум висловився щодо майбутнього Василя Ломаченка. Він не спілкувався з українським боксером.
Вже тривалий час ходять чутки про те, що Василь Ломаченко роздумує над завершенням кар'єри. Поки що невідомо, чи повернеться боксер на ринг у 2025 році.
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Що сказав Арум про Ломаченка
Промоутер зазначив, що нічого не чув від українця. Ломаченко повинен був дати відповідь у березні, а зараз вже квітень, пише 24 канал з посиланням на The Ring.
Я хочу натиснути на Клімаса і тоді побачимо, що станеться. Я планую поговорити з ним наступного тижня. Не знаю, чи захоче він виходити в ринг після тривалої перерви із таким бійцем, як Кейшон,
– сказав Боб Арум.
Нагадаємо, що в останньому бою Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг Джорджа Камбососа. Це сталося ще у травні 2024 року.