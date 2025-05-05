Відомо, що сказав Анчелотті Луніну після поразки Реала від Барселони
- Анчелотті пояснив Луніну, чому вибрав Куртуа на фінал Кубка Короля 2024-2025.
- Лунін шукає клуб для регулярної ігрової практики, ним цікавляться в Туреччині та Англії.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті провів розмову з Андрієм Луніним після поразки від Барселони. Відомо, що сказав наставник українцю.
26 квітня в Іспанії відбувся фінал Кубка Короля 2024-2025. В його межах Барселона здолала Реал з рахунком 3:2.
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Анчелотті розмовляв з Луніним
У стартовому складі на фінал Кубка Іспанії вийшов Тібо Курта.
Анчелотті вирішив підбадьорити Андрія Луніна та пояснив йому, чому вирішив випустити у фінальному матчі Тібо Куртуа, пише 24 канал з посиланням на DefensaCentral.
Наразі український голкіпер майже не виходить у стартовому складі команди та шукає собі клуб, де зможе мати регулярну ігрову практику.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів і 4 рази відстояв "на нуль".
Відзначимо, що у послугах українця зацікавлені в Туреччині та Англії.