Мудрику загрожує багатомільйонний штраф, якщо Челсі надумає подати в суд
- Михайло Мудрик може зіткнутися з багатомільйонним штрафом від Челсі через допінговий скандал, якщо клуб вирішить подати в суд.
- Челсі може розірвати контракт з Мудриком, якщо його визнають винним, і вимагати компенсацію фінансових збитків.
- Подібні конфлікти можуть негативно вплинути на імідж клубу, тому Челсі ймовірно обиратиме обережну стратегію.
З грудня 2024 року навколо Михайла Мудрика несеться допінговий скандал. Обидві проби українського футболіста показали позитивний результат, що і спричинило його відсторонення.
Челсі може подати до суду на Михайла Мудрика через допінговий скандал. За це український футболіст може отримати багатомільйонний штраф, пише 24 Канал з посиланням на The i Paper.
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Що загрожує Мудрику?
У разі, якщо Михайла Мудрика визнають винним у вживанні допінгу, Челсі може отримати підстави для розірвання контракту з гравцем через серйозне порушення умов угоди. Крім того, клуб має можливість звернутися до суду з вимогою компенсації фінансових збитків і суми можуть сягати мільйонів. Подібну практику лондонці вже застосовували в минулому, зокрема у справі Адріана Муту.
Водночас подібні судові конфлікти можуть негативно вплинути на імідж клубу, зокрема серед потенційних новачків. Тому ймовірно, що Челсі обиратиме виважену та обережну стратегію у випадку з Мудриком.
Довідка. За порушення антидопінгових правил Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.
Нагадаємо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст зумів зіграти лише 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле ще у листопаді 2024 року.