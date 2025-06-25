Католицька церква відбирає приміщення у школи Дерюгіних в Києві: деталі гучного скандалу

Президентка ФГУ Ірина Дерюгіна б'є на сполох через можливу втрату зали у Жовтневому палаці. Легенда української гімнастики в деталях розповіла про суть проблеми.

Українська федерації гімнастики повідомила про гучну проблему у своєму виді спорту. ДЮСШ імені Дерюгіних може втратити приміщення у центрі Києва, повідомляє 24 Канал з посиланням на sport-express.

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У гімнастів відбирають залу

Про це детально розповіла легенда української гімнастики Ірина Дерюгіна, яка є президенткою федерації. Школа має приміщення у Жовтневому палаці в центрі Києва.

Втім ця будівля знаходиться під арештом Агентство з розшуку та менеджменту активів. За інформацією Ірини Іванівни, приміщення мають передати Католицькій Церкві.

Якщо приміщення віддадуть Церкві, то можна сказати, що ми поховали художню гімнастику в Україні. Я взагалі не розумію, навіщо Церкві знадобився Жовтневий палац. Там завжди займалися діти, проводилися концерти. На даний момент ще нічого достеменно невідомо, з'ясовуємо ситуацію. У нас постійно йде боротьба за кожен метр залу в місті,

– заявила Дерюгіна.

Сам Жовтневий палац належить профспілкам. Місто ж знімало його в оренду, оскільки школа Дерюгіних – це комунальне підприємство. З початком війни Федерацію гімнастики попросили залишити приміщення через аварійний стан.

Останні ремонтні роботи, а саме – стяжка, там робилися ще за мера Омельченка. Нас тоді викинули із залу посеред зими. Я побігла в мерію і сказала Омельченку: "Будемо тоді у вас тренуватися". Після цього він приїхав до зали, подивився і за його вказівкою зробили стяжку. Стеля вже обвалювалася,

– розповіла Дерюгіна.

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Ірина Іванівна також зазначила, що гімнастика допомагає повертати спортсменів з-за кордону. Багато з тих, хто виїхав на початку повномасштабної війни, вже повернувся на Батьківщину.

За її інформацією, діти зараз в основному тренуються в шкільних залах, де не створені умови для художньої гімнастики. Вона закликала залишити залу для ДЮСШ Дерюгіних в пам'ять про її мати, Альбіну Дерюгіну.

Нагадаємо, що нещодавно Таїсія Онофрійчук виграла для України чотири медалі на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. Серед них є і "золото" у багатоборстві.