Роспропаганда у паніці: шолом Гераскевича на Олімпіаді назвали "погодженою із Зеленським" акцією
- Російські ЗМІ звинуватили скелетоніста Владислава Гераскевича у політичній провокації через шолом, який вшановує загиблих українських спортсменів.
- Міжнародний олімпійський комітет заборонив шолом, проте Гераскевич продовжує його використовувати, а Національний олімпійський комітет України підтримує його позицію.
Російські ЗМІ атакували скелетоніста Владислава Гераскевича та президента Зеленського через шолом, що вшановує загиблих українських спортсменів. Вони вважають, що це була "спланована провокація".
На свої перші тренування під час Олімпіади-2026 Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті", на якому зображені спортсмени, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україні. Російське видання "Спорт-Експресс" назвало це політичною акцією, якою керувало вище керівництво на чолі з Володимиром Зеленським.
Що саме не сподобалось російській пропаганді?
Пропагандисти заявили, що скелетоніст нібито порушив правила Олімпійських ігор, одягнувши "шолом пам’яті".
Кремлівські медіа не уточнюють обставин загибелі зображених українців – лише акцентують на нібито політичній природі шолома.
Провокація із "шоломом пам'яті", швидше за все, погоджена з керівництвом України. Принаймні Володимир Зеленський практично відразу відреагував на заборону МОК, виступивши на підтримку демаршу, який нагадує про глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого,
– додали росЗМІ.
Як відреагували Україна та світ?
Попри заборону МОК, Владислав Гераскевич продовжує виходити на тренування у "шоломі пам’яті" і має намір виступати в ньому навіть у змагальний день.
Нацкомітет звернувся до МОК із проханням дозволити цей шолом, наголошуючи, що він відповідає всім вимогам безпеки і не містить політичних гасел.
Міжнародний олімпійський комітет замість шолома дозволив використати чорну пов'язку, пише DW, але Гераскевич поки не погодився на компроміс.
Значення "шолому пам’яті" Гераскевича
- На шоломі Гераскевича зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні, серед них – діти.
- Президент Зеленський та НОК України публічно підтримали спортсмена й виступили проти рішення МОК, назвавши шолом шаною пам'яті, а не політичною заявою.
- Сам Гераскевич заявив, що у МОК "не вистачить чорних пов’язок", аби вшанувати усіх загиблих українських спортсменів.
- Змагання зі скелетону на Олімпіаді стартують 12 лютого.