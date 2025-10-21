Ноттінгем Форест вдруге за сезон поміняв головного тренера. Клуб вирішив не продовжувати співпрацю з Ангелосом Постекоглу, який не виграв жодного матчу.

Ноттінгем Форест успішно відіграв минулий сезон, посівши сьоме місце в АПЛ. Проте вже у новій кампанії "лісники" вже вдруге змінюють наставника, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ноттінгема.

Хто очолив клуб Зінченка?

Після серії поганих результатів клуб попрощався з Ангелосом Постекоглу, який влітку замінив на посту Нуну Ешпіріту Санту. Австралійцю не вдалось виправити ситуацію, зазнавши 6 поразок у восьми іграх.

Тепер же власники клубу визначилися з наступним тренером. Ним став досвідчений англійський тренер Шон Дайч. Контракт з 54-річним спеціалістом підписаний на два сезони.

Відзначимо, що Дайч відомий роботою з андердогами АПЛ, яким допомагав рятуватися від вильоту. Шон виводив у елітний англійський дивізіон Бернлі та утримував там команду шість сезонів поспіль згідно з Transfermarkt.

Ба більше, англійцю вдавалось навіть вивести скромну команду в Лігу Європи у сезоні 2018-2019. Пізніше Дайч три роки попрацював у Евертоні з Віталієм Миколенком та двічі рятував "ірисок" від вильоту.

Українець у Ноттінгем Форест