Зінченко дізнався ім'я нового тренера в Ноттінгемі: він вже працював з іншим українцем в АПЛ
- Ноттінгем Форест призначив Шона Дайча новим головним тренером.
- Клуб звільнив Ангелоса Постекоглу після восьми матчів без перемог.
Ноттінгем Форест вдруге за сезон поміняв головного тренера. Клуб вирішив не продовжувати співпрацю з Ангелосом Постекоглу, який не виграв жодного матчу.
Ноттінгем Форест успішно відіграв минулий сезон, посівши сьоме місце в АПЛ. Проте вже у новій кампанії "лісники" вже вдруге змінюють наставника, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ноттінгема.
Хто очолив клуб Зінченка?
Після серії поганих результатів клуб попрощався з Ангелосом Постекоглу, який влітку замінив на посту Нуну Ешпіріту Санту. Австралійцю не вдалось виправити ситуацію, зазнавши 6 поразок у восьми іграх.
Тепер же власники клубу визначилися з наступним тренером. Ним став досвідчений англійський тренер Шон Дайч. Контракт з 54-річним спеціалістом підписаний на два сезони.
Відзначимо, що Дайч відомий роботою з андердогами АПЛ, яким допомагав рятуватися від вильоту. Шон виводив у елітний англійський дивізіон Бернлі та утримував там команду шість сезонів поспіль згідно з Transfermarkt.
Ба більше, англійцю вдавалось навіть вивести скромну команду в Лігу Європи у сезоні 2018-2019. Пізніше Дайч три роки попрацював у Евертоні з Віталієм Миколенком та двічі рятував "ірисок" від вильоту.
Українець у Ноттінгем Форест
- Відзначимо, що цього літа гравцем "лісників" став українець Олександр Зінченко. Лівий захисник перебрався у клуб з Арсеналу на правах оренди.
- Гравець мав довіру від Постекоглу та відіграв в основі 5 матчів. Інші Олександр пропустив через травму.
- "Лісники" поки розчаровують своїми результатами в АПЛ. Команда здобула лише п'ять очок у 8 турах і посідає 18 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
- Крім того, англійці не надто вдало стартували і в Лізі Європи – лише один бал в іграх проти Бетіса та Мідтьюлланда.