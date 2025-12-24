"За листопад не виплатили": інсайдер розкрив нові деталі звільнення Шовковського з Динамо
- Олександра Шовковського звільнили з Динамо після поразки від Омонії у Лізі конференцій, хоча його контракт був дійсним до кінця сезону 2025 – 2026.
- Шовковський та його тренерський штаб не отримали виплат після відставки, а за листопад зарплату їм ще не виплатили.
Наприкінці листопада 2025 року у Динамо відбулися кадрові зміни у тренерському штабі. Керівництво київського клубу звільнило Олександра Шовковського після поразки від Омонії у Лізі конференцій.
З'явилися нові деталі розставання Динамо із Шовковським. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал BurBuzz.
Читайте також Динамо перехопило у Шахтаря перспективного футболіста, який стажувався в Челсі
Що відомо про відставку Шовковського?
За інформацією інсайдера, контракт Шовковського та його тренерського штабу були дійсними до кінця сезону 2025 – 2026. Однак на руках у екснаставника "біло-синіх" цих угод не було, адже вони залишалися підписаними в офісі.
Бурбас зазначив, що це не більше, ніж "фількіна грамота". Окрім того, з його слів, ні Шовковський, ні його тренерськи штаб не отримали нічого після дострокової відставки посеред сезону.
Ніякі відступні і інші моменти, які б мали виплатити до кінця сезону, вони не передбачені. За моєю інформацією, за жовтень ще виплатили зарплату, обіцяли за листопад, поки що, мені здається, не виплатили. Але наступні півроку, я думаю, марно сподіватися,
– сказав Бурбас.
Нещодавно з'явилася інформація, що Шовковський визначився з новим місцем роботи після відходу з Динамо. Як повідомляє Ігор Циганик, екстренер київського клубу перебуває у творчій відпустці та сподівається отримати посаду у структурі "біло-синіх".
Яке становище у Динамо у поточному сезоні?
Перед тим, як піти на зимову паузу динамівці здолавли Верес (3:0) у чемпіонаті України та перемогли Ноа (2:0) у Лізі конференцій.
В елітному дивізіоні країни київський клуб посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму актив 26 очок – 7 перемог, 5 нічиїх та 4 поразки.
Зазначимо, що з Ліги конференцій кияни вилетіли. "Біло-сині" 27 місце за результатами основного етапу (кваліфікація починається з 24 сходинки).
Також нагадаємо, що після Шовковського Динамо очолив Ігор Костюк, але як тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера. Нещодавно спеціаліста призначлили повноцінним наставником.