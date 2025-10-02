У четвер, 2 жовтня, розпочинається Ліга конференцій-2025/2026 з футболу. У турнірі візьме участь 36 клубів, серед яких буде й два представника з України – Динамо та Шахтар.

Напередодні старту нової кампанії штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в Лізі конференцій. Суперкомп'ютер Opta змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, інформує 24 Канал.

Кому штучний інтелект прогнозує перемогу в ЛК?

Фаворитом на титул він вважає англійський Крістал Пелес. Шанси "орлів" на перемогу оцінюються у 34,1%.

Головним конкурентом підопічних Олівера Гласнера є Фіорентина, яка вибила житомирське Полісся у раунді плейоф кваліфікації – 11,2%. А трійку фаворитів замикає французький Страсбург – 9,9%.

До слова. Саме Крістал Пелас стане першим суперником Динамо в турнірі. Матч розпочнеться о 19:45 і буде доступний для перегляду на сервісах Megogo.

Які шанси в Динамо та Шахтаря?

Що цікаво, у п'ятірку фаворитів входить донецький Шахтар – 6,4% на перемогу в турнірі. При цьому штучний інтелект дає аж 50,7% на фініш у топ-8 етапу ліги та прямий вихід в 1/8 фіналу.

Динамівці ж розмістилися на 21-й позиції. Шанси "біло-синіх" на тріумф становлять лише 0,5%.

Шанси всіх клубів на перемогу в Лізі конференцій / Зображення з соцмереж Opta

Нагадаємо, що це буде лише п'ятий в історії розіграш Ліги конференцій. Раніше його переможцями ставали: Рома, Вест Гем, Олімпіакос і Челсі.

Зазначимо, що напередодні прогноз на перші матчі українських клубів у Лізі конференцій зробив український тренер Юрій Гура. У коментарі для Українського футболу він заявив, що очікує від Динамо нічиєї або мінімальної звитяги, а від "гірників" перемоги з рахунком 2:0.

Що відомо про участь грандів УПЛ у Лізі конференцій?