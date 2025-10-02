Які шанси Динамо та Шахтаря на перемогу в Лізі конференцій: прогноз від суперкомп'ютера
- Суперкомп'ютер Opta вважає англійський Крістал Пелес фаворитом на перемогу в Лізі конференцій з шансами 34,1%.
- Шанси Шахтаря на перемогу складають 6,4%, тоді як Динамо займає 21-шу позицію з шансами 0,5%.
У четвер, 2 жовтня, розпочинається Ліга конференцій-2025/2026 з футболу. У турнірі візьме участь 36 клубів, серед яких буде й два представника з України – Динамо та Шахтар.
Напередодні старту нової кампанії штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в Лізі конференцій. Суперкомп'ютер Opta змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, інформує 24 Канал.
Кому штучний інтелект прогнозує перемогу в ЛК?
Фаворитом на титул він вважає англійський Крістал Пелес. Шанси "орлів" на перемогу оцінюються у 34,1%.
Головним конкурентом підопічних Олівера Гласнера є Фіорентина, яка вибила житомирське Полісся у раунді плейоф кваліфікації – 11,2%. А трійку фаворитів замикає французький Страсбург – 9,9%.
До слова. Саме Крістал Пелас стане першим суперником Динамо в турнірі. Матч розпочнеться о 19:45 і буде доступний для перегляду на сервісах Megogo.
Які шанси в Динамо та Шахтаря?
Що цікаво, у п'ятірку фаворитів входить донецький Шахтар – 6,4% на перемогу в турнірі. При цьому штучний інтелект дає аж 50,7% на фініш у топ-8 етапу ліги та прямий вихід в 1/8 фіналу.
Динамівці ж розмістилися на 21-й позиції. Шанси "біло-синіх" на тріумф становлять лише 0,5%.
Шанси всіх клубів на перемогу в Лізі конференцій / Зображення з соцмереж Opta
Нагадаємо, що це буде лише п'ятий в історії розіграш Ліги конференцій. Раніше його переможцями ставали: Рома, Вест Гем, Олімпіакос і Челсі.
Зазначимо, що напередодні прогноз на перші матчі українських клубів у Лізі конференцій зробив український тренер Юрій Гура. У коментарі для Українського футболу він заявив, що очікує від Динамо нічиєї або мінімальної звитяги, а від "гірників" перемоги з рахунком 2:0.
Що відомо про участь грандів УПЛ у Лізі конференцій?
- Кожен з клубів зіграє по шість матчів в етапі ліги. Для Динамо та Шахтаря це дебютний виступ у Лізі конференцій.
- Суперниками Динамо стануть: Крістал Пелес, Фіорентина, Зринські, Омонія, Ноа та Самсунспор. Шахтар зіграє проти Легії, Шемрок Роверс, Рієки, Абердіна, Брейдабліка та Хамрун Спартанс.
- Перші вісім команд одразу потраплять в 1/8 фіналу турніру, а команди з 9-го по 24-те місця гратимуть в 1/16 фіналу.