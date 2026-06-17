Цей поєдинок обіцяє стати справжньою тактичною дуеллю двох збірних, які прагнуть зарезервувати собі місце в 1/16 фіналу. У стартових матчах обидві команди зіграли внічию, повідомляє 24 Канал.

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Чого очікувати від матчу?

Збірна Швейцарії підходить до цього туру в статусі фаворита, спираючись на свій колосальний досвід виступів на великих турнірах. "Наті" традиційно демонструють зразкову дисципліну в обороні та вміння витискати максимум зі своїх гольових моментів.

Натомість Боснія і Герцеговина привезла на Мундіаль неймовірну мотивацію та зарядженість на боротьбу. Балканці вміють дивувати фаворитів за рахунок жорсткого пресингу та блискавичних контратак, тому швейцарцям точно не варто розраховувати на легку прогулянку.

Кадрові розклади та лідери на полі

Головний тренер швейцарців може розраховувати на всіх своїх ключових виконавців, які перебувають у чудовій фізичній формі. Центр поля "Наті" виглядає монолітним, що дозволить їм диктувати свій темп гри з перших хвилин.

У боснійців ситуація дещо складніша через мікропошкодження захисника Нідала Челіка, проте медичний штаб робить усе можливе для його відновлення. Головна ставка балканців буде зроблена на креативну лінію атаки, яка здатна знайти шпарину навіть у найнадійніших оборонних редутах.

Аналітики віддають перевагу збірній Швейцарії завдяки їхньому збалансованому складу та стабільності в останніх матчах. Проте кубковий характер чемпіонату світу часто нівелює різницю в класі, залишаючи простір для сенсацій.

Нагадаємо, перші матчі у групі В завершилися з однаковим рахунком 1:1. Боснія і Герцеговина зіграла внічию з Канадою, а Швейцарія – з Катаром.

Початок матчу Швейцарія – Боснія і Герцеговина у четвер, 18 червня, о 22:00 за київським часом.