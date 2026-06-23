На "кленових листків" чекає непросте протистояння: Швейцарія перед стартом турніру вважалася залізним претендентом щонайменше на 1/8 фіналу. Матч за лідерську позицію у групі B розпочнеться 24 червня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чемпіонат світу – 2026: таблиця бомбардирів

У якому настрої команди підходять до матчу?

Канала пише історію на очах у власних вболівальників: збірна ніколи раніше не була так близько до виходу з групи на світовій першості. Розгром Катару 6:0 у попередній грі побив одразу кілька рекордів: став першою сухою звитягою для канадців на Мундіалях, а також взагалі першою перемогою для будь-якої збірної з Північної чи Центральної Америки на чемпіонатах світу з перевагою у 5 чи більше м'ячів.

На такій хвилі Канада готується здійснити гучну сенсацію проти швейцарців, турнірний шлях яких поки сповнений контрастів. Підопічні Мурата Якіна відверто втратили можливість вже зараз спокійно готуватися до плей-оф, віддавши Катару нічию, а згодом страждали понад 70 хвилин проти Боснії і Герцеговини не в змозі забити, щоб у підсумку видати офіційну найбільш результативну кінцівку в історії матчів Мундіалю – 4:1. На тлі таких гойдалок говорити про впевненість у матчі проти Канади не доводиться.

Яка історія протистоянь Канади і Швейцарії?

Несподіванка полягає в тому, що у Швейцарії немає досвіду успіхів проти канадців. Єдиний матч, який мав товариський характер і відбувся у далекому 2002 році, завершився з рахунком 3:1 на користь "кленових листків".

Як жартують у мережі, цікаво, за кого вболіватиме у цьому матчі Селін Діон. Видатна канадська співачка небайдужа до Швейцарії – саме за цю країну вона у 1988 році переможно виступила на пісенному конкурсі Євробачення.