Росте заміна батьку: 15-річний син Роналду забив дебютний гол за Португалію

Старший син мегазірки світового футболу Кріштіану Роналду починає виправдовувати видані аванси. Юний футболіст успішно дебютував за збірну Португалії U-16.

Кріштіану Роналду-молодший вперше отримав виклик до юнацької збірної Португалії U-16 на міжнародний турнір Кубка федерації. У своєму другому матчі син легенди світового футболу відкрив лік власним голам, пише 24 Канал.

Дивіться також Роналду розірвав мережу після провалу з Аль-Насром: відео кумедного виконання штрафного

Як син Роналду забив гол за Португалію?

В рамках турніру Португалія U-16 зустрічалася з однолітками з Уельсу. Поєдинок завершився розгромною перемогою "Команди обраних" з рахунком 3:0. Один з голів у ворота валлійців забив Роналду-джуніор.

15-річний вінгер вийшов у стартовому складі Португалії та відкрив рахунок точним ударом з лінії штрафного майданчика.

Відео голу сина Роналду за Португалію U-16

Зазначимо, що дебютний матч за Португалію U-16 Роналду-молодший зіграв проти Туреччини (2:0). Юний форвард вийшов на заміну у компенсований час, коли вже був переможний рахунок.

Що відомо про старшого сина Роналду?