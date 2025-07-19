Український боксер сенсаційно зазнав дебютної поразки напередодні бою Усика проти Дюбуа

Владислав Сіренко вважався фаворитом у поєдинку проти Соломона Дакреса. Втім українцю не вдалось показати себе з найкращого боку, чим сповна скористався опонент.

В Лондоні продовжується грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події стане бій Усик – Дюбуа 2, де визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Бій Усик – Дюбуа 2: дивитися онлайн-трансляцію реваншу за звання абсолютного чемпіона світу

Як виступив Сіренко?

В андеркарді бою Усика заплановано п'ять поєдинків. В одному із них брав участь ще один український представник у надважкій вазі Владислав Сіренко.

Киянин мав вийти у ринг проти ще одного нашого земляка Андрія Новіцького. Втім травма останнього спричинила його заміну на Соломона Дакреса.

Британець вважався андердогом зустрічі проти Сіренка. Проте Владислав дозволив опоненту занадто багато свободи та чимало пропускав ударів від нього.

Читайте також Реванш Усик – Дюбуа: о котрій годині відбудеться головний бій вечора боксу

У підсумку поєдинок тривав усі заплановані 10 раунді. Судді віддали перемогу Дакресу одностайним рішенням. Рахунок – 91:99, 92:98, 92:99.

Судді оголосили про перемогу Дакреса: дивитися відео

Для Сіренка це перша поразка на професійному рівні. До цього українець здобув 22 перемоги у 22-х боях. Для Дакреса це десята перемога в 11-ти зустрічах.