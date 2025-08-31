Досі не вщухає скандал у вітчизняному баскетболі, пов'язаний з відмовою легіонерів приїжджати в табір збірної України. Після демонстративного демаршу не витримали нерви у тренера "синьо-жовтих" Айнарса Багатскіса.

Після переможного матчу прекваліфікації до ЧС-2027 зі Словаччиною (80:71) Айнарс Багатскіс назвав легіонерів з НБА "виродками". На різкі слова тренера збірної України відреагував гравець клубу Юта Джаз Святослав Михайлюк, пише 24 Канал з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Читайте також Деякі виродки не приїжджають у збірну: Багатскіс емоційно висловився про легіонерів з НБА

Чому Михайлюк відмовився грати за збірну України?

Зірковий гравець вважає такі вислови неприпустимими та несправедливими. Святослав розповів, що збирався приїхати та допомогти збірній у відповідальних матчах. Він був на постійному зв'язку з тренером та представником федерації. Вони обговорювали можливі варіанти перельоту. Проте в останній момент у баскетболіста загострилася травма.

Після цього на адресу Михайлюка посипалися звинувачення у зраді інтересів збірної. Це стало сильним ударом по репутації Михайлюка.

"Словесні нападки, відверті образи і навіть нецензурні епітети – усе це пролунало з його вуст у публічному ефірі. Потім ці меседжі підхоплювалися й поширювалися офіційними каналами: у коментарях та постах на сторінках федерації чи людей, дотичних до неї, зʼявлялися підтримувальні репости.

Він поставив під сумнів нашу любов і відданість країні – країні, яка переживає надзвичайно важкі часи, де йде війна, де живуть наші батьки, рідні, близькі та друзі. Ми любимо її всім серцем і болісно переживаємо кожну подію, що там відбувається. Для мене це не просто особиста образа – це система дій, яка має реальні наслідки", – сказав Михайлюк.

Цей інцидент змусив Михайлюка відмовитися від виступів за збірну, поки неї керує Багатскіс.

Я не прагну ескалації й не шукаю публічних конфронтацій, але вважаю за необхідне сказати правду – що відбувалося і які це мало наслідки. Я завжди готовий грати за збірну, якщо маю таку можливість, але наразі мені тяжко уявити подальшу співпрацю з людиною, яка дозволяє собі публічно принижувати тих, хто роками віддавав збірній частину свого життя,

– заявив Михайлюк.

Зазначимо, що без провідних легіонерів збірна України зуміла пробитися в основну частину кваліфікації ЧС-2027. Вже у листопаді "синьо-жовті" зіграють у першому раунді відбору. Суперниками підопічних Багатскіса по групі будуть збірні Іспанії, Данії та Грузії.

Раніше ми розповідали про гравця збірної України з баскетболу Олександра Ковляра, який встановив рекорд результативності.