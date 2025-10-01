Трансфер румунського форварда Владіслава Бленуце викликав хвилю незадоволення серед фанів Динамо та інших українських команд. У клубі вже зробили висновки зі скандального підписання.

Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф поділився подробицями підписання скандального Владіслава Бленуце. Він розповів, чи розглядав клуб можливість розірвання контракту, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Читайте також Суркіс поставив крапку в чутках про продаж скандального форварда Бленуце

Як у Динамо прокоментували скандальний трансфер Бленуце?

Столичний клуб проаналізував проросійські дописи Бленуце, але там не побачили "фактів підтримки гравцем країни-агресора або будь-яких антиукраїнських поглядів". Тож Динамо не розглядало варіант із достроковим розірванням контракту або терміновим продажем гравця.

Окремо гендиректор Динамо зупинився на розмові з футболістом. Дмитро Бріф зауважив, що з кожним гравцем у процесі перемовин обговорюють їхню позицію стосовно війни в Україні. Крім того, служба селекції перевіряє бекграунд потенційного новачка. Працівники клубу переважно переглядають дописи гравців в інстаграмі та фейсбуці, а от тікток залишали поза своєю увагою.

"На майбутнє будемо тікток теж дивитися. Треба було приділити цьому більше уваги. Це хороший досвід, що там теж щось буває. Тому що ти дивишся його інстаграм і фейсбук – основні платформи, з яких люди ведуть комунікацію.

Я переконаний, що його репост не свідчить про якусь проросійську підтримку. І це ми з ним проговорили. Але, як висновок, ще один доказ, що всі гравці повинні розуміти важливість дотримання інформаційної гігієни. Клуб однозначно зробив з цього свої висновки. Владіслав їх теж зробив, про що детально розказав у своєму інтерв’ю", – повідомив Дмитро Бріф.

Головне про скандал з Бленуце