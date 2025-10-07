Конфлікт Ярмоленка із Шовковським набирає обертів. Гравець Динамо залишив розташування клубу без пояснення причин та залишився закордоном.

Київське Динамо не надто вдало стартувало у поточному сезоні. Команда провалилась у єврокубках, втрачає очки в УПЛ, а також потрапляє у різні скандальні історії, повідомляє 24 Канал.

До теми Між зіркою Динамо та фанатом сталася суперечка на підвищених тонах: відео інциденту

Чи є конфлікт між Ярмоленком та Шовковським?

Однією з них є конфлікт між наставником Олександром Шовковським та вінгером Андрієм Ярмоленком. Ще у серпні почались ширитись чутки щодо напружених відносин між ними.

Згідно з інформацією від Ігоря Бурбаса, тренер киян у грубій формі вигнав з тренування Ярмоленка перед матчем кваліфікації ЛЧ проти Пафоса.

Шовковський начебто був незадоволений самовіддачею футболіста. Проте тоді наставник киян спростував цю інформацію та запевнив, що конфлікту немає.

В команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялася така увага та робилися такі катастрофічні висновки… Це вже ні на яку голову не налазить. Якби все сталося так, як це показали, то, думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все і посміхнулися,

– заявив Шовковський.

Проте у вересні Ярмоленко рідко потрапляв до основи команди. А на початку жовтня вибухнула нова гучна новина про Андрія. Виявилось, що гравець в односторонньому порядку залишив розташування клубу.

Чому Ярмоленко залишив збір Динамо?

Сам Олександр Шовковський розповів, що вінгер не повернувся в Україну після матчу із Крістал Пелес в Лізі конференцій. Ярмоленко послався на сімейні проблеми та поїхав з команди.

Відсутність Ярмоленка? Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов і сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно,

– розповів тренер Динамо.



Олександр Шовковський посварився із Андрієм Ярмоленком / Колаж 24 Каналу

До слова, під час матчу із Крістал Пелес лідер киян зірвався на лаву запасних та видав емоційний спіч після своєї заміни. Але так і залишилось невідомо, кому саме адресував слова вінгер Динамо.

Зрештою інформацію про конфлікт між тренером та гравцем підтвердив інший журналіст Ігор Циганик. Він залишився незадоволений тим, що Шовковський публічно розповів про цю історію.

Сам коментар головного тренера був досить дивним. Конфлікт є й існує вже певний період. Про це вже всі знають. Але зараз можна було спробувати зберегти цю ситуацію у колективі, а не виносити її на осуд публіки. Але Шовковський це зробив. Навіщо? Щоб показати Ярмоленка не в найсвітлішому образі. Те, що все відбувається не дуже коректно, – це факт,

– висловився журналіст у випуску Циганик Live.

Де зараз Ярмоленко?

Наразі ж місце перебування Андрія невідоме. Шовковський заявив, що Ярмоленко не повернувся в Україну після матчу в Лізі конференцій 2 жовтня. Це означає, що гравець поїхав з команди у Польщі.



Андрій Ярмоленко пропустив останній матч в УПЛ / фото ФК Динамо

Вже у неділю, 5 жовтня, Андрія не було в заявці на матч УПЛ проти Металіста 1925. Сам гравець не виходить на контакт та не коментує скандал, тоді як і в клубі ігнорують цю ситуацію. До слова, експартнер Ярмоленка по Динамо Денис Бойко підтримав вінгера.

Мені не подобається формулювання "покинув розташування команди". Напевно, про щось там домовились. Не знаю, які стосунки у Шовковського з Ярмоленком, але якось воно звучить не дуже гарно. У будь-якої людини можуть бути сімейні проблеми. Я дуже довго знаю Андрія. Багато хто знає, яка він людина. Не думаю, що він міг просто так поїхати кудись відпочити,

– вважає Бойко.

Варто також зазначити, що мови про незаконний виїзд Ярмоленка немає. Андрій має трьох дітей, тому, скоріш за все, може вільно перетинати кордон, тоді як для більшості гравців потрібен відповідний дозвіл від Мінспорту на виїзд в інші країни на матчі єврокубків чи збірної.

Динамо в сезоні 2025-2026