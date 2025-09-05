Найдорожче придбання київського Динамо за останні роки може стати найгучнішим провалом селекції "біло-синіх". До підписання форварда Владіслава Бленуце приклав руку й екстренер киян Мірча Луческу.

23-річний румунський форвард Владіслав Бленуце опинився у київському Динамо завдяки протекції Мірчи Луческу. Колишній тренер "біло-синіх" дав схвальну рекомендацію футболісту молодіжної збірної Румунії, пише 24 Канал з посиланням на Digisport.

Що сказав Луческу про скандального новачка Динамо?

Румунський фахівець порадив Динамо придбати Бленуце. При цьому Містер розкритикував агента форварда, який дбає про власні інтереси, а не гравця.

"Я також зробив внесок у цей трансфер. Колись у мене був гравець, який грав у Дивізіоні А, а потім у Дивізіоні С, мені це здається незвичним. Ці молоді хлопці довіряються людям, які дбають лише про свої інтереси.

Зважаючи на те, що я чув, у Бленуце італійський агент, який думає тільки про свої інтереси, а не про інтереси гравця. Головне, щоб він почав грати", – розповів Луческу.

На думку 80-річного тренера, перехід у Динамо стане трампліном у кар'єрі форварда. Завдяки участі в єврокубках Бленуце приверне увагу скаутів провідних європейських клубів.

"Можна йти з чемпіонату України. Довбик мав грати в Динамо, він тренувався зі мною, після того, як отримав пропозицію від Жирони. Українські гравці потрапили до чемпіонату Румунії, чому б не робити навпаки?", – зауважив Луческу.

Довідка. Перехід Владіслава Бленуце коштував київському Динамо 2 мільйони євро. У столичному клубі нападник зароблятиме 520 тисяч євро на рік.

Головне про скандал з новачком Динамо