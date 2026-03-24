Усик телефонував Шевченку, щоб вирішити одне питання та уникнути скандалу
- Олександр Усик зателефонував Андрію Шевченку перед матчем між Поліссям та ЛНЗ.
- Боксер мав прохання до президента УАФ щодо суддівства у грі.
Український футбол накрила хвиля суддівських скандалів у 2026 році. Кульмінацією став матч між Поліссям та Динамо в рамках 19-го туру УПЛ.
Житомирці поступились із рахунком 1:2, але матч ознаменувався кількома помилковими рішеннями бригади арбітрів. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, Полісся зайнялось питанням чесного арбітражу останнім часом.
Про що говорили Усик та Шевченко?
За його інформацією, в ситуацію втрутився навіть Олександр Усик, який є давнім фанатом "вовків".. Нещодавно боксер став віцепрезидентом Полісся, про що повідомив офіційний сайт клубу.
Проте за тиждень до матчу з Динамо Усик вже допоміг житомирцям у питанні арбітражу. Ігор Бурбас розповів, що Олександр мав телефонну розмову із президентом УАФ Андрієм Шевченком.
Боксер зателефонував легенді Динамо на прохання президента Полісся Геннадія Буткевича. Сталось це напередодні гри 18-го туру проти ЛНЗ, з яким Полісся бреться за перші місця в УПЛ.
Усик попросив Шевченка забезпечити чесне та незаангажоване суддівство у матчі в Черкасах. Зрештою цей дзвінок мав результат, оскільки арбітр Олександр Афанасьєв відпрацював без помилок.
Що сталось у матчі Полісся – Динамо?
Полісся той матч виграло з рахунком 3:1. А от перед грою проти Динамо Усик не дзвонив Шевченку за інформацією Бурбаса. На думку журналіста, це вплинуло на те, що гра запам'яталась поганим суддівством.
У тому матчі бригада Балакіна не зарахувала "чистий" гол Полісся, зафіксувавши начебто фол на Бражку в центрі поля. Пізніше суддя не показав червону картку Крістіану Біловару за небезпечну гру прямою ногою.
Ще кілька епізодів того матчу були також спірними з точки зору рішень Балакіна та його команди. Цікаво, що на 20 та 21 тури УПЛ Микола та його бригада вже не отримали призначень від УПЛ.
Як Полісся проводить сезон 2025 – 2026?
- Минулий сезон житомирці завершили на четвертому місці в УПЛ. Це дозволило їм здобути путівку у кваліфікацію Ліги конференцій.
- Влітку команду очолив Руслан Ротань, який зумів здобути перші єврокубкові перемоги для Полісся в історії. Команда з Житомира пройшла Санта-Колому з Андорри та Пакш з Угорщини.
- Проте потрапити в основну стадію змагання "вовкам" не вдалось. У останньому раунді кваліфікації Полісся двічі програло італійській Фіорентині (0:3, 2:3).
- В чемпіонаті України Полісся номінально бореться за чемпіонство, але є аутсайдером у цій гонці. Після 21-го туру "вовки" посідають третє місце. Відставання від лідерів ЛНЗ та Шахтаря становить п'ять балів.
- При цьому у донеччан ще є матч в запасі. Натомість Динамо скортило відставання від Полісся до одного очка. Також підопічні Ротаня несподівано вилетіли з Кубка України, розгромно поступившись Руху в 1/16 фіналу (0:3).