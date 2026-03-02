Ексфутболіст УПЛ, який побив військового ТЦК, просить про допомогу: що сталось із Колесником

У лютому в українському футболі розгорівся гучний скандал із ексгравцем УПЛ. Мова про нападника Колоса Данила Колесника, який виступав за другу команду ковалівців.

Футболіст оскандалився тим, що застосував силу до військовослужбовця ТЦК на Київщині. Колесник опублікував відео сутички із військовим у себе в інстаграм.

До теии Чому б йому не піти на контракт, – ТЦК про напад футболіста Колоса на військовослужбовця

Де продовжить кар'єру Колесник?

Це спричинило гучний резонанс в українському футболі. Колос одразу відреагував на цей епізод та розірвав контракт із нападником, ставши на бік військовослужбовця.

Через кілька тижнів після інциденту Данило звернувся до підписників у себе в інстаграм. Він заявив, що знаходиться у пошуку клубу та попросив знайомих допомогти йому в цьому.

У зв’язку з останніми подіями я залишився без команди. Я відкритий до нових пропозицій та викликів. Можливо, у когось є варіанти. Може, хтось може з цим мені допомогти. Я був би дуже вдячний. Мені потрібно підтримувати форму, грати і не зупинятися на тому, що я мав. Тому я буду вдячний кожному, хто мені в цьому допоможе,

– заявив Колесник.

Повідомлялось, що Данило заважав військовослужбовцю виконувати свою роботу щодо мобілізації. Згідно із заявою самого футболіста, ТЦК хотів мобілізувати його сусіда, який має трьох дітей.

Що відомо про Данила Колесника?