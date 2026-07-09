Сенаторка Парагваю обізвала Мбаппе: скандал на ЧС-2026 отримав нове продовження

Парагвайська сенаторка Селесте Амарілья публічно пояснила свої висловлювання на адресу нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе. Гучна заява пролунала після поразки Парагваю з рахунком 0:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Сенаторка від Ліберальної партії виступила перед повним складом Сенату з тривалою промовою. Про це повідомляє ABC.

Яку нову заяву зробила Амарілья?

Політикиня наголосила, що відмовляється ототожнювати всю Францію лише з відомим футболістом.

Франція – це Руссо, Декарт, Монтеск'є, Віктор Гюго, Сімона де Бовуар, Декларація прав людини і громадянина. Я відмовляюся зводити всю цю величну Францію та її колосальну спадщину до Мбаппе,

– заявила Амарілья.

Причиною жорсткої критики стала поведінка форварда на полі. За словами сенаторки, Мбаппе зневажливо повівся з молодим парагвайським гравцем Орландо Хілем, який уперше виступав на турнірі такого рівня. Спортсмен відмовився потиснути супернику руку та накричав на нього. Політикиня назвала це "нефранцузькою" поведінкою.

Цей с*чий син відмовився потиснути її та закричав йому в обличчя – це не по-французьки. Француз ніколи б так не вчинив,

– сказала вона.

Також Амарілья відверто висловилася про власну емоційність та трансформацію поглядів. Вона визнала, що виросла в епоху низької толерантності, але зараз намагається адаптуватися до сучасного світу.

Я походжу з часів, коли сказати "чортів н**ер" було прийнятним, "чортів товстун" було прийнятним,

– зізналася політикиня.

Сенаторка додала, що бере на себе повну відповідальність за свої слова. Наостанок вона порадила Мбаппе звернутися до психолога.

Нагадаємо, що ця історія розпочалася після того, як Амарілья опублікувала в соціальній мережі X низку вкрай агресивних і расистських дописів. Зокрема, вона назвала Мбаппе "дикуном, який замість материнського молока смоктав кокоси" та "колонізованим камерунцем, який удає із себе француза".

У відповідь футболіст публічно звернувся до неї в X, назвавши Амарілью "мерзенною та некомпетентною жінкою, яка не гідна своєї посади". Він також заявив, що своїми "зухвалими расистськими висловлюваннями" вона затьмарила гідний виступ збірної Парагваю та завдала серйозної шкоди міжнародному іміджу власної країни.