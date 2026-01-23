Михайличенко побив сантехніка: поліція відкрила кримінальне провадження

Легенда Динамо Олексій Михайличенко днями потрапив у неприємну історію. Колишнього футболіста та тренера звинувачують у побитті людини.

Про скандальний епізод розповіла відома журналістка Наджіє Аметова. За її інформацією, у Михайличенка стався серйозний конфлікт із сантехніком.

Що відомо про скандал з Михайличенком?

Пізніше стало відомо, що працівник ЖЕД написав заяву у правоохоронні органи. При цьому поліція Києва підтвердила цю інформацію, хоч і не згадала прізвище Михайличенка.

Вона розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства. Повідомляється, що потерпілому працівнику ЖЕД 53 роки.

Під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку у Печерському районі Києва. Саме стільки років зараз Михайличенку.

Як триває розслідування?

Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі сантехнік перебуває в лікарні. До слова, журналістка також заявила, що керівник ЖЕД був при цьому на місці подій та фільмував початок конфлікту. Проте пізніше відеозапис кудись "зник".

Як склалась кар'єра Олексія Михайличенка?