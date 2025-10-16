Фланговий захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля лише повернувся зі збірної України, як вже вляпався у скандал. Футболіста донеччан спіймали на вподобаннях російського контенту.

У соціальних мережах помітили декілька лайків Юхима Коноплі під контентом, який стосується ворожої Росії. У донецькому Шахтарі миттєво відреагували на скандальну ситуацію із їх гравцем, передає 24 Канал із посиланням на "Чемпіон".

Як у Шахтарі прокоментували скандал із Коноплею?

Скандал із Коноплею прокоментував директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов. за словами представника донецького гранда, у клубі вже почали внутрішнє розслідування. Свиридов пообіцяв, що результат розслідування оголосять у публічній площині.

Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість,

– сказав Свиридов.

Відзначимо, що Юхим лише повернувся із табору збірної України, де взяв участь у двох матчах відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. У поєдинку проти Ісландії відіграв повну гру, а у зустрічі з Азербайджаном отримав один тайм від Сергія Реброва.

До слова. У поточному сезоні-2025/2026 Конопля взяв участь у 12-ти іграх Шахтаря в усіх турнірах, у яких відзначився голом та трьома результативними передачами.

Що відомо про лайки Коноплі під російським контентом?