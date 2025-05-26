Черговий зашквар: Ломаченко опублікував ганебне фото з митрополитом УПЦ МП

Український боксер продовжує видавати неприємні для своїх земляків пости у соцмережах. Ломаченко знову показав фото разом зі скандальним священником.

З початком повномасштабної війни в Україні спортсмени об'єднались навколо допомоги Батьківщині. Більшість із них допомагають фінансово та прославляють країну на міжнародній арені.

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Василь продовжує ганьбитися

Втім є і зрадники України, які продовжують діяти в інтересах ворога. Одним із найбільш яскравих прикладів став відомий боксер-легковаговик Василь Ломаченко.

Спортсмен продовжує публічно підтримувати заборонену організацію УПЦ МП. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Ломаченка, боксер виставив чергове зашкварне фото в соцмережах.

Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі опублікував спільну світлину з митрополитом Михайлом Жаром. Він відомим під ім'ям Лонгін та є прибічником саме УПЦ МП. У дописі Ломаченко процитував уривок з Біблії російською мовою.

Блаженні ви, коли зневажатимуть вас і гнатимуть, і всіляко неправдиво говоритимуть проти вас заради мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небеса. Так гнали й пророків, що були перед вами. Мир усім,

– пише Василь.



Василь Ломаченко з митрополитом УПЦ МП Лонгіним / фото з фейсбуку боксера

Раніше Ломаченко заблокував свою сторінку в інстаграм для українців та перетворив її на суцільну рекламу забороненої УПЦ МП. Крім того, Василь активно критикував політичне керівництво України за санкції проти цієї організації.

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При цьому Ломаченко залишається одним з найбільш успішних боксерів з українським паспортом. Василь двічі вигравав "золото" на Олімпіадах (2008, 2012), а на професійному рівні виграв 18 з 21-го поєдинка.