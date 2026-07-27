У Зеленського відреагували на скандал з Пірло, якому заборонили очолити Італію через Росію

В Україні не залишився непоміченим скандал навколо італійського футбольного тренера Андреа Пірло. Фахівця не призначили головним тренером національної збірної через зв’язки з Росією.

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк відреагував на скандал в італійському футболі. Свій коментар він залишив для сайту Tribuna.

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Владислав Власюк зазначив, що ситуація навколо крісла головного тренера збірної Італії є важливим сигналом для усього світу.

"Будь-яка співпраця з Росією сьогодні - це високі токсичні ризики для репутації та кар’єри. Особливо коли йдеться про російський бізнес, такий як букмекери на кшталт Fonbet, що перебувають під жорсткими санкціями через безпосереднє фінансування держави-агресораї", – зазначив Владислав Власюк

Ситуація з Пірло чітко демонструє: якщо ти обираєш криваві російські гроші, поїздки до Москви, це робить неможливою нормальну діяльність у цивілізованому світі. Репутаційні та санкційні наслідки наздоганяють незалежно від того, наскільки ти легендарний спортсмен чи публічна особа,

– сказав Владислав Власюк.

Уповноважений Президента України додав, що варто і надалі розширювати санкційний режим відносно Росії, адже значно погіршує у світі ставлення до співпраці з російським бізнесом.

Скандал з Пірло: що відбувалось

47-річний колись легендарний італійський півзахисник певний час був основним кандидатом на посаду головного тренера збірної. Щоправда, на батьківщині багатьох обурив той факт, що потенційний наставник національної команди співпрацює з російськими букмекерами і регулярно їздить до Москви.

Сам Андреа помилок не визнає. За наявною інформацією, він вороже поставився до критики у свою сторону.

Наразі відомо, що усі заплановані на 27 липня зустрічі між представниками тренера та Федерацією футболу Італії були скасовані.