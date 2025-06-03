Батько скандального гравця Баєра розповів, чому його син відмовляється грати за збірну України

Роман Степанов висловився щодо причин небажання його сина грати за юнацьку збірну. При цьому він запевнив, що Артем не мав пропозиції щодо зміни громадянства.

Український футболіст Артем Степанов останнім часом фігурує в скандалах. Форвард Баєра відмовляється виступати за юнацьку збірну України та ризикує пропустити чемпіонат світу U-20, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

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Причини скандалу

ЗМІ пишуть про конфлікт 17-річного гравця з одним із тренерів команди Володимиром Єзерським. При цьому сам Степанов ніколи не коментував цю ситуацію та причини неприїзду у збірну.

Ситуацію нарешті пояснив батько футболіста Роман Степанов. Конкретно про Єзерського він не сказав, але підтвердив інформацію про конфлікт з одним із тренерів.

"Всі плітки про його натуралізацію були неправдою. На сьогодні ніхто із Німецького футбольного союзу до нас не звертався. Справа в іншому. У тренерському штабі збірної U-20 перебуває особа, яка в минулому вчиняла дії, спрямовані на створення перешкод Артему в збірній. Конфлікт стався, коли Артему тільки виповнилося 16 років. І, на жаль, він досі продовжує це робити різними способами. На мою думку, це неігрові причини. У звʼязку з цим наразі його приїзд до команди є неможливим."

Нагадаємо, що Степанов є лідером команди Баєра U-19. Артем допоміг леверкузенцям дійти до фіналу юнацької Бундесліги та забив аж 22 голи у 24-х матчах.

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За дорослу команду Баєра нападник зіграв два матчі. Наступного сезону виступатиме за Нюрнберг на правах оренди. Відзначимо, що за збірну України U-19 гравець провів лише одну зустріч.