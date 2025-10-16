У мережі з'явились скриншоти, де Конопля залишив лайки під дописами про Росію та Жириновського. Коментатор і журналіст Андрій Столярчук у коментарі 24 каналу поділився думками про ситуацію з футболістом Шахтаря.

Як Столярчук прокоментував інцидент з Коноплею?

Андрій Столярчук розповів, що часто спілкується з футболістами, тому він не здивований ситуацією з Юхимом Коноплею із Шахтаря,

Думаю, до 24 лютого 2022 року десь 80 відсотків футболістів притримувалися позиції "какая разніца", "спорт поза політикою" і інших подібних наративів. На щастя, зараз ситуація трохи покращилася і в плані світосприйняття футболістами, і в плані інформаційної гігієни. Вже хоч почали трохи задумуватися над тим, що постять і що лайкають. Як кажуть в народі: краще сидіти мовчки і виглядати недолугим, аніж відкрити рот і розвіяти всі сумніви у цьому. Тому мене не здивувало, що знайшли подібні речі в соцмережах наших футболістів,

– сказав Столярчук.

Коментатор наголосив, що подібні речі неприйнятні та розповів, як подібна ситуація змусить футболістів більш уважно стежити за своїми діями.

"Залишається лише сподіватися, що реакція суспільства змусить їх якось замислитися над такими речами, але... Contra spem spero (Без надії сподіваюсь – 24 канал)", – додав Столярчук.

Яка є інформація про інцидент з Коноплею?