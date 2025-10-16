В сети появились скриншоты, где Конопля оставил лайки под сообщениями о России и Жириновском. Комментатор и журналист Андрей Столярчук в комментарии 24 канала поделился мыслями о ситуации с футболистом Шахтера.

Как Столярчук прокомментировал инцидент с Коноплей?

Андрей Столярчук рассказал, что часто общается с футболистами, поэтому он не удивлен ситуацией с Ефимом Коноплей из Шахтера,

Думаю, до 24 февраля 2022 года где-то 80 процентов футболистов придерживались позиции "какая разница", "спорт вне политики" и других подобных нарративов. К счастью, сейчас ситуация немного улучшилась и в плане мировосприятия футболистами, и в плане информационной гигиены. Уже хоть начали немного задумываться над тем, что постят и что лайкают. Как говорят в народе: лучше сидеть молча и выглядеть непутевым, чем открыть рот и развеять все сомнения в этом. Поэтому меня не удивило, что нашли подобные вещи в соцсетях наших футболистов,

– сказал Столярчук.

Комментатор отметил, что подобные вещи неприемлемы и рассказал, как подобная ситуация заставит футболистов более внимательно следить за своими действиями.

"Остается только надеяться, что реакция общества заставит их как-то задуматься над такими вещами, но... Contra spem spero (Без надежды надеюсь – 24 канал)", – добавил Столярчук.

Какая есть информация об инциденте с Коноплей?