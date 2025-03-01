Імпічмент неминучий, – ексзірка Динамо прокоментував суперечку Зеленського і Трампа

Конфлікт Володимира Зеленського та Дональда Трампа став темою номер один у світі. Представники спорту активно висловлюють свою позицію стосовно подій в Овальному кабінеті.

28 лютого у Білому домі відбулася зустріч президентів США та України. Під час спілкування між ними виникла гостра дискусія на підвищених тонах, пише 24 Канал.

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Реакція Кравця на перепалку Зеленського і Трампа

Колишній нападник київського Динамо та збірної України відреагував на подію планетарного масштабу. У своєму інстаграмі він висловив цілковиту підтримку Володимиру Зеленському, а президенту США побажав дострокового припинення повноважень.

"Я дуже сильно пишаюся нашим президентом. Це ще одне підтвердження, що українці зробили правильний вибір.

А Трампу бажаю якомога швидшого імпічменту, все одно він неминучий", – написав Кравець.

Кравець прокоментував конфлікт Зеленського і Трампа / скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що слова підтримки Володимиру Зеленському висловили українські спортсмени: Жан Беленюк, Олександр Зінченко, Ольга Харлан, Ілля Забарний, Ярослава Магучіх та багато інших.

Натомість позиція Трампа знайшла відгук в ексчемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі, який своєю непередбачуваною поведінкою нагадує президента США.