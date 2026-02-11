Скандальний гравець збірної України оточив себе людьми, які співпрацюють з Росією
- Михайло Мудрик оточив себе людьми з російськими зв'язками.
- Українець спілкується з тими, хто співпрацює з країною-агресоркою.
Український футболіст Михайло Мудрик вже більше року не грає у футбол. Вінгер Челсі здав позитивний допінг-тест.
В організмі Мудрика знайшли заборонену речовину мельдоній. Тепер Михайло отримав безстрокову дискваліфікацію має багато вільного часу, повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Що не так із Мудриком?
На жаль, за це час Михайло не раз потрапляв у скандальні історії. За інформацією Ігоря Циганика, український вінгер потрапив у неприємне оточення.
Повідомляється, що Мудрик зібрав навколо себе людей із російськими зв'язками. Дехто з них співпрацюють з країною-терористкою через підставних осіб.
Окрім цього, ком'юніті, з яким Михайло контактує в Лондоні, є проросійським. До слова, раніше вінгера Челсі звинувачували у стосунках із російською моделлю Віолеттою Грачовою.
Нагадаємо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер оформив 10 голів і 11 асистів у 73 матчах за "синіх". Football Insider повідомляв, що бан Мудрика може тривати від 2 до 4 років.
Як Мудрик потрапив у скандал в кіберспорті?
- Михайло витрачає чимало вільного часу на кіберспорт, граючи онлайн-турніри в гру CS2. Під час одного з матчів Мудрик дозволив собі некоректні вислови на адресу опонентів з Польщі.
- Українець згадав про Волинську трагедію та насміхався з неї у чаті. Пізніше футболіст зазначив, що суперники провокували його проросійськими повідомленнями. Однак запис чату гри показав, що поляки не маніпулювали темою війни в Україні.
- Зрештою акаунт гравця на платформі FACEIT заблокували на 28 днів через "токсичність". До слова, в Європарламенті закликали депортувати Мудрика та заборонити йому в'їзд до Польщі.