Ребров розізлився на зірку та закрив йому дорогу в збірну України

У понеділок, 16 березня, Сергій Ребров оголосив склад збірної України на березневі матчі. Серед викликаних є нові гравці, які приємно здивували вболівальників своєю присутністю у заявці, а також ті, хто цього разу не потрапив до складу, хоча раніше регулярно викликався. Наприклад, воротар Андрій Лунін.

До заявки потрапили три воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар) та Руслан Нещерет (Динамо). За інформацією fotbollskanalen, причина відсутності Луніна пов'язана з позицією головного тренера.

Чому Ребров не викликав Луніна?

За словами журналіста Ігоря Бурбаса, Лунін заявив, що не погодиться на виклик у збірну, якщо йому гарантують лише роль другого воротаря. Це не сподобалося Реброву, і він вирішив не викликати Луніна до команди.

Які ще називають причини невиклику Луніна?

Причина невиклику, за оцінкою спортивного журналіста Ігоря Циганика, полягає в тому, що Лунін має обмежену ігрову практику: у поточному сезоні він провів лише три матчі за Реал, де є дублером Тібо Куртуа.

Основним воротарем збірної наразі є Трубін, а тренер обрав Нещерета як третього воротаря через його регулярну ігрову практику у Динамо.

