Ребров розізлився на зірку та закрив йому дорогу в збірну України
- Андрій Лунін не потрапив до складу збірної України через конфлікт з тренером Сергієм Ребровим, оскільки воротар не погодився на роль другого воротаря.
- До складу збірної потрапили новачки Борис Крушинський та Матвій Пономаренко, а також не зможуть грати через травми кілька ключових гравців, включаючи Артема Довбика та Олександра Зінченка.
У понеділок, 16 березня, Сергій Ребров оголосив склад збірної України на березневі матчі. Серед викликаних є нові гравці, які приємно здивували вболівальників своєю присутністю у заявці, а також ті, хто цього разу не потрапив до складу, хоча раніше регулярно викликався. Наприклад, воротар Андрій Лунін.
До заявки потрапили три воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар) та Руслан Нещерет (Динамо). За інформацією fotbollskanalen, причина відсутності Луніна пов'язана з позицією головного тренера.
Чому Ребров не викликав Луніна?
За словами журналіста Ігоря Бурбаса, Лунін заявив, що не погодиться на виклик у збірну, якщо йому гарантують лише роль другого воротаря. Це не сподобалося Реброву, і він вирішив не викликати Луніна до команди.
Які ще називають причини невиклику Луніна?
Причина невиклику, за оцінкою спортивного журналіста Ігоря Циганика, полягає в тому, що Лунін має обмежену ігрову практику: у поточному сезоні він провів лише три матчі за Реал, де є дублером Тібо Куртуа.
Основним воротарем збірної наразі є Трубін, а тренер обрав Нещерета як третього воротаря через його регулярну ігрову практику у Динамо.
Хто потрапив у склад збірної України?
- Через травми деякі ключові гравці пропустять поєдинки: Артем Довбик, Олександр Зінченко та капітан Микола Матвієнко. Також не зможуть грати Арсеній Батагов і Тарас Михавко.
Натомість у складі з'явилися новачки: Борис Крушинський та Матвій Пономаренко.
Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет.
Захисники: Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Валерій Бондар, Борис Крушинський, Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко.
Півзахисники: Іван Калюжний, Єгор Ярмолюк, Олександр Піхальонок, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Віктор Циганков, Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Назар Волошин.
Нападники: Роман Яремчук, Владислав Ванат, Матвій Пономаренко.
Україна стартує у плей-оф проти збірної Швеції 26 березня у Валенсії. Переможець зустрічі продовжить боротьбу за путівку на ЧС-2026 у фіналі плей-оф.