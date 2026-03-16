Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції у відборі на ЧС-2026
16 березня, 14:05
Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції у відборі на ЧС-2026

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку на березневі матчі.
  • "Синьо-жовті" зіграють у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.

Збірна України готується до вирішальних матчів у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Наша команда у березні зіграє у раунді плей-оф відбору.

Напередодні березневого збору головний тренер збірної Сергій Ребров визначився із заявкою команди, повідомляє УАФ. На жаль, наша команда втратила кількох ключових гравців.

Кого викликав Ребров?

Вже довгий час заліковують свої травми Артем Довбик та Олександр Зінченко. Гравці не встигли відновитися до матчів збірної. У свою чергу вже у березні стало відомо про нові втрати.

Капітан збірної України Микола Матвієнко травмував сухожилля та пропустить березневі матчі. Також зіграти за "синьо-жовтих" не зможуть Арсеній Батагов та Тарас Михавко.

Натомісь у складі нашої команди є кілька новачків. Сергій Ребров вперше викликав у збірну України Бориса Крушинського з Полісся та Матвія Пономаренка з Динамо.

Воротарі:

  • Анатолій Трубін (Бенфіка)
  • Дмитро Різник (Шахтар)
  • Руслан Нещерет (Динамо)

Захисники:

  • Юхим Конопля (Шахтар)
  • Олександр Тимчик (Динамо)
  • Ілля Забарний (ПСЖ)
  • Олександр Сваток (Остін)
  • Максим Таловєров (Сток Сіті)
  • Валерій Бондар (Шахтар)
  • Борис Крушинський (Полісся)
  • Віталій Миколенко (Евертон)
  • Богдан Михайліченко (Полісся)

Півзахисники:

  • Іван Калюжний (Металіст 1925)
  • Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Олександр Піхальонок (Динамо)
  • Руслан Маліновський (Дженоа)
  • Микола Шапаренко (Динамо)
  • Георгій Судаков (Бенфіка)
  • Олег Очеретько (Шахтар)
  • Віктор Циганков (Жирона)
  • Олексій Гуцуляк (Полісся)
  • Олександр Зубков (Трабзонспор)
  • Назар Волошин (Динамо)

Нападники:

  • Роман Яремчук (Ліон)
  • Владислав Ванат (Жирона)
  • Матвій Пономаренко (Динамо)

Резервний список:

  • Євген Волинець (Полісся)
  • Олексій Сич (Карпати)
  • Едуард Сарапій (Полісся)
  • Сергій Чоботенко (Полісся)
  • Костянтин Вівчаренко (Динамо)
  • Володимир Бражко (Динамо)
  • Єгор Назарина (Шахтар)
  • Олександр Назаренко (Полісся)
  • Ігор Краснопір (Полісся)

З ким гратиме Україна?

Нагадаємо, що для потрапляння на чемпіонат світу-2026 Україні треба обіграти двох суперників у березні. Першим з них буде збірна Швеції, з якою "синьо-жовті" зіграють 26-го числа у Валенсії.

Довідка. Зазначимо, що у грі проти Швеції нашій команді не допоможуть Юхим Конопля та Руслан Маліновський. Обидва гравці пропускають матч через дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

В разі перемоги над скандинавами підопічні Реброва вийдуть у фінал стикових матчів. Там суперником нашої команди стане переможець пари Польща – Албанія. Ця гра запланована на 31 березня.

Як Україна виступала на чемпіонаті світу з футболу?

  • Вихід на Мундіаль-2026 може стати для збірної України лише другим в історії. Раніше наша команда виходила на світову першість лише одного разу.
  • У 2006 році "синьо-жовті" виграли відбіркову групу з Данією, Туреччиною, Грецією, Албанією, Грузією та Казахстаном. На самому ЧС наша команда потрапила у квартет до Іспанії, Тунісу та Саудівської Аравії.
  • Україні вдалось набрати шість очок та вийти у плей-оф з другого місця. Там підопічні Блохіна досягли історичного результату, кваліфікувавшись у чвертьфінал завдяки перемозі над Швейцарією в серії пенальті.
  • Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. В разі виходу на Мундіаль Україна потрапить в одну групу із Нідерландами, Японією та Тунісом, повідомляє сайт ФІФА.