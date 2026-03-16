Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції у відборі на ЧС-2026
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку на березневі матчі.
- "Синьо-жовті" зіграють у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.
Збірна України готується до вирішальних матчів у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Наша команда у березні зіграє у раунді плей-оф відбору.
Напередодні березневого збору головний тренер збірної Сергій Ребров визначився із заявкою команди, повідомляє УАФ. На жаль, наша команда втратила кількох ключових гравців.
До теми Календар матчів збірної України з футболу у 2026 році: де і з ким зіграє головна команда
Кого викликав Ребров?
Вже довгий час заліковують свої травми Артем Довбик та Олександр Зінченко. Гравці не встигли відновитися до матчів збірної. У свою чергу вже у березні стало відомо про нові втрати.
Капітан збірної України Микола Матвієнко травмував сухожилля та пропустить березневі матчі. Також зіграти за "синьо-жовтих" не зможуть Арсеній Батагов та Тарас Михавко.
Натомісь у складі нашої команди є кілька новачків. Сергій Ребров вперше викликав у збірну України Бориса Крушинського з Полісся та Матвія Пономаренка з Динамо.
Воротарі:
- Анатолій Трубін (Бенфіка)
- Дмитро Різник (Шахтар)
- Руслан Нещерет (Динамо)
Захисники:
- Юхим Конопля (Шахтар)
- Олександр Тимчик (Динамо)
- Ілля Забарний (ПСЖ)
- Олександр Сваток (Остін)
- Максим Таловєров (Сток Сіті)
- Валерій Бондар (Шахтар)
- Борис Крушинський (Полісся)
- Віталій Миколенко (Евертон)
- Богдан Михайліченко (Полісся)
Півзахисники:
- Іван Калюжний (Металіст 1925)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- Олександр Піхальонок (Динамо)
- Руслан Маліновський (Дженоа)
- Микола Шапаренко (Динамо)
- Георгій Судаков (Бенфіка)
- Олег Очеретько (Шахтар)
- Віктор Циганков (Жирона)
- Олексій Гуцуляк (Полісся)
- Олександр Зубков (Трабзонспор)
- Назар Волошин (Динамо)
Нападники:
- Роман Яремчук (Ліон)
- Владислав Ванат (Жирона)
- Матвій Пономаренко (Динамо)
Резервний список:
- Євген Волинець (Полісся)
- Олексій Сич (Карпати)
- Едуард Сарапій (Полісся)
- Сергій Чоботенко (Полісся)
- Костянтин Вівчаренко (Динамо)
- Володимир Бражко (Динамо)
- Єгор Назарина (Шахтар)
- Олександр Назаренко (Полісся)
- Ігор Краснопір (Полісся)
З ким гратиме Україна?
Нагадаємо, що для потрапляння на чемпіонат світу-2026 Україні треба обіграти двох суперників у березні. Першим з них буде збірна Швеції, з якою "синьо-жовті" зіграють 26-го числа у Валенсії.
Довідка. Зазначимо, що у грі проти Швеції нашій команді не допоможуть Юхим Конопля та Руслан Маліновський. Обидва гравці пропускають матч через дискваліфікацію за перебір жовтих карток.
В разі перемоги над скандинавами підопічні Реброва вийдуть у фінал стикових матчів. Там суперником нашої команди стане переможець пари Польща – Албанія. Ця гра запланована на 31 березня.
Як Україна виступала на чемпіонаті світу з футболу?
- Вихід на Мундіаль-2026 може стати для збірної України лише другим в історії. Раніше наша команда виходила на світову першість лише одного разу.
- У 2006 році "синьо-жовті" виграли відбіркову групу з Данією, Туреччиною, Грецією, Албанією, Грузією та Казахстаном. На самому ЧС наша команда потрапила у квартет до Іспанії, Тунісу та Саудівської Аравії.
- Україні вдалось набрати шість очок та вийти у плей-оф з другого місця. Там підопічні Блохіна досягли історичного результату, кваліфікувавшись у чвертьфінал завдяки перемозі над Швейцарією в серії пенальті.
- Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. В разі виходу на Мундіаль Україна потрапить в одну групу із Нідерландами, Японією та Тунісом, повідомляє сайт ФІФА.