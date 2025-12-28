Загадкова смерть біатлоніста Баккена: у справі з'явилися несподівані деталі
- Сіверта Баккена знайшли мертвим у готельному номері в Італії з тренувальною маскою, налаштованою на екстремальний рівень сім тисяч метрів над рівнем моря.
- Італійська поліція вилучила предмети з кімнати, слідчі з'ясовують, хто виставив маску на екстремальний рівень, і Норвезький олімпійський комітет рекомендував утриматися від використання таких масок після трагедії.
Смерть триразового чемпіона Європи з біатлону Сіверта Баккена сколихнула весь спортивний світ. Молодий спортсмен пішов з життя у розквіті сил.
22 грудня біатлоніста Сіверта Баккена знайшли мертвим у готельному номері в Італії. У норвезьких ЗМІ з'явилися нові деталі несподіваної смерті спортсмена, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт VG.
До теми Раптово помер 27-річний біатлоніст збірної Норвегії
Які нові подробиці смерті Баккена?
У момент виявлення Баккен був одягнений у спеціальну тренувальну маску. За інформацією джерела, цей пристрій був налаштований на екстремальний рівень – сім тисяч метрів над рівнем моря.
Пристрій використовують біатлоністи у тренувальному процесі. Увімкнений режим на 7 тисяч метрів означає, що спортсмен вдихав упродовж певного часу зріджене повітря з низьким вмістом кисню. У такому випадку в організмі людини стимулюється вироблення еритроцитів та підвищується витривалість. Проте такий рівень вважається екстремальним, а тому використовується обережно.
Юрист Бернт Хайберг прокоментував нові деталі смерті Баккена.
Італійська поліція вилучала предмети та обладнання, що знаходилися в кімнаті. Щойно ми отримаємо доступ до поліцейських документів та звіту попередньої судово-медичної експертизи, ми прокоментуємо це,
– заявив юрист.
Зазначимо, що наразі слідчі з'ясовують, хто саме виставив маску на екстремальний рівень. За однією з версій, параметри могли змінити під час хаотичних спроб надати першу допомогу біатлоністу.
Відомо, що використання тренувальних масок, що імітують висоту, не заборонено правилами. Втім, Олімпійський комітет Норвегії рекомендував утриматися від їх застосування після трагедії з Баккеном.
Що відомо про спортивні досягнення Баккена?
- Сіверт Баккен у віці 17 років здобув дві золоті нагороди на Юнацьких олімпійських іграх-2016 у гонці переслідування та змішаній естафеті. На етапах Кубка світу дебютував у сезоні 2020 – 2021.
- Певний час Баккен не тренувався та пропустив сезон 2022 – 2023 через проблеми із серцем – перикардит. Спортсмен вважав, що хвороба стала наслідком використання вакцини від коронавірусу.
- Загалом на рівні Кубка світу здобув дві золоті нагороди, тричі ставав чемпіоном Європи та двічі бронзовим призером.
- Останню гонку Баккен провів 21 грудня, коли посів 20 місце в масстарті на етапі Кубка світу з біатлону в Ансі. У загальному рейтингу IBU сезону 2025 – 2026 Баккен посідав 13 місце.