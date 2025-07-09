Ліверпуль в односторонньому порядку розірвав контракт із загиблим Жотою: для чого це зроблено

Мерсисайдці вирішили гарантувати сім'ї Діогу виплату компенсації за контрактом. Для цього вони пішли на хитрий трюк з угодою.

На початку липня футбольний світ шокувала звістка про смерть Діогу Жоти. Португальський нападник загинув у ДТП разом із братом під час відпустки в Іспанії. Після цього Ліверпуль ухвалив кілька важливих рішень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тома Геррінгтона.

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Поклали на себе обов'язок

Англійці вирішили виплатити сім'ї Жоти всю зарплату, яка залишалась у нього за контрактом. Мова про орієнтовно 17 мільйонів євро за два роки до 2027 року.

Ліверпуль також вирішив достроково розірвати контракт з Діогу в односторонньому порядку. Річ у тому, що після смерті гравця ФІФА автоматично розриває контракт гравця.

Тоді клуб не має йому більше платити гроші за угодою. Але оскільки Ліверпуль в односторонньому порядку розірвав контракт, він тепер змушений платити зарплату Діогу та його сім'ї до 2027 року.

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Саме це мерсисайдці і планували робити. Крім того, Ліверпуль зобов'язався проспонсорувати навчання всіх трьох дітей, які залишились у дружини Діогу Жоти.

Нагадаємо, що португалець виступав за "червоних" з 2020 року. У 182-х матчах він оформив 65 голів і 26 асистів, а також виграв чотири трофеї, в тому числі й АПЛ.