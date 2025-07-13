Хвилина мовчання та без святкувань: Ліверпуль зіграв перший матч після смерті Діогу Жоти

Мерсисайдці розпочали підготовку до наступного сезону. На жаль, найближчі матчі команди проходитимуть в траурному настрої через смерть її гравця.

На початку липня світ футболу сколихнула гучна трагедія. Нападник Ліверпуля Діогу Жота загинув у страшній ДТП разом зі своїм братом Андре Сілвою, повідомляє 24 Канал.

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Як вшанували пам'ять Жоти?

Тим не менше, мерсисайдці розпочали підготовку до сезону 2025-2026. Команда Арне Слота провела свій перший матч після загибелі Жоти – спаринг проти Престона.

Перед грою із представником Чемпіоншипу команди вшанували пам'ять Діогу хвилиною мовчання. Крім того, футболісти "червоних" вийшли на гру з чорними пов'язками на руках.

Огляд матчу Престон – Ліверпуль: дивитися відео

Зрештою мерсисайдцям вдалось здобути перемогу з рахунком 3:1. Точними ударами у їхньому складі відзначились Бредлі, Нуньєс та Гакпо, які присвятили ці голи саме Жоті.

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До слова, у цій зустрічі за Ліверпуль дебютували троє новачків команди – Гіоргі Мамардашвілі, Джеремі Фрімпонг та Мілош Керкез. Вже ха місяць "червоні" розпочнуть сезон в АПЛ матчем проти Борнмута.

Нагадаємо, що минулого сезону Ліверпуль став чемпіоном Англії та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жота був важливою частиною тієї команди, забивши дев'ять голів у всіх турнірах.