Шок і маячня: зірка збірної України про рішення Лискун виступати за Росію

Стрибунка у воду Софія Лискун своїм рішенням змінити громадянство розчарувала партнерів по збірній України. Вони не розуміють, що її підштовхнуло на такий крок.

Багаторазовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа прокоментував скандальну ситуацію із Софією Лискун. Титулований спортсмен здивований рішенням колишньої партнерки по збірній змінити українське громадянство на російське, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Що сказав Середа про зрадницю Лискун?

Після отримання російського громадянства Лискун звинуватила українських тренерів у некомпетентності. Однак її твердження спростував Середа.

Якраз ці тренери зробили з Софії чемпіонку Європи, призерку чемпіонатів світу і так далі. Всі досягнення, які вона на цей момент має – це завдяки роботі нашого тренерського складу, зокрема Іллі Євгеновича Целютіна і Тамари Володимирівни Токмачової, які допомагають, супроводжують, тренують, аналізують помилки. Вони зробили велетенський вклад у те, щоб вона була з нагородами,

– розповів Середа.

Що спонукало Лискун змінити громадянство?

19-річний спортсмен зазначив, що несподіване рішення Лискун змінити громадянство стало для усіх шоком. Олексій не розуміє справжніх мотивів такого вчинку.

Моя реакція, реакція команди, реакція всього тренерського складу, спортсменів – це був шок. Це було повне нерозуміння, що змусило її так зробити, чому вона сама захотіла. Ми всі не знаємо, чому так сталося. Так, у неї бабуся в Росії живе, але, як на мене, це не привід змінювати українське громадянство на громадянство РФ. Це абсолютна маячня, тому це був шок,

– зауважив Середа.

Багаторазовий чемпіон Європи також відреагував на заяву Лискун про неналежні умови для тренувань в Україні.

Це абсолютна маячня. У нас є заробітна платня, у нас створені усі необхідні умови для якісних тренувань. Звичайно, у нас є дурний сусід, який нас постійно бомбить, через що нам дуже часто, доводиться спускатися в бомбосховище, ховатися від ракет і так далі. Ми інколи не висипаємося. Але всі умови – басейн, зал, харчування, проживання, подорожі, реабілітація, екіпіровка – це все у нас є,

– сказав український стрибун у воду.

Чи варто відсторонити Лиску від міжнародних змагань?

Середа вважає застосування санкцій стосовно Лискун нормальним кроком. На думку спортсмена, її вчинок – це справжня зрада. Олексій не розуміє, як можна було отримати громадянство країни, яка щодня бомбардує, окуповує території та тероризує населення.

"Тобто Росія тобі заважала нормально тренуватися тим, що бомбила тебе і вбивала людей в Україні, не давала висипатися і приходити нормально на тренування, а ти береш і приїжджаєш якраз у країну-агресор. Це унікальний випадок. Я не знаю, навіщо вона це зробила", – додав Середа.

Федерація України зі стрибків у воду виключила Софію Лискун зі складу збірної України та позбавила усіх звань та нагород. На спортсменку очікує відсторонення від міжнародних змагань.

Збірна України зі стрибків у воду / фото Ukrainian Diving Federation

