Від підопічних Маурісіо Почеттіно на рідній землі вимагають лише перемог. Натомість австралійці цілком комфортно почуваються у статусі андердога, який може раптово зламати плани супернику. Матч США та Австралії розпочнеться 19 червня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як команди підходять до протистояння?

Для Сполучених Штатів футбол, який вони називають соккером, вже давно не був настільки важливою темою. Відчувається, що команда заряджається ажіотажем з боку вболівальників, і матч з Парагваєм яскраво засвідчив, що американці здатні грати в розкішному атакувальному стилі.

Герой того поєдинку Фалорін Балогун точно спробує позмагатися із зірками світового футболу за титул найкращого бомбардира Мундіалю. Робитиме він це на стадіоні у Сіетлі, де американці не знають гіркоти поразки сім матчів поспіль.

Що ж до Австралії, то це класична історія команди без особливих зірок, яка досягає результату за рахунок самовіддачі та грамотної роботи тренерського штабу Тоні Поповича. У поєдинку з турками гравці з країни кенгуру блискуче скористалися своїми сильними сторонами у грі на контратаках, давши можливість супернику даремно контролювати м'яч і марнувати моменти.

Питання лише в тому, чи витримають австралійці такий шалений натиск, який на собі відчули тиждень тому парагвайці. Лише один пропущений м'яч може повністю зірвати план Поповича на гру і призвести до невдачі.

Яка історія протистоянь США та Австралії?

Минулоріч у жовтні, ще не знаючи, що доля зведе їх в одній групі Мундіалю, команди провели товариську зустріч. Австралійці швидко вийшли вперед, але зрештою програли зусиллями Хаджі Райта, який зробив дубль. Цей гравець є у заявці Штатів і зараз, але проти Парагваю на полі не з'являвся.

Якщо ж заглиблюватися в історію, то у 2010 році збірні США та Австралії також грали контрольний матч – і так само перемогу святкували американці, 3:1.