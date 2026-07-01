Американська команда вже привчила вболівальників до того, що регулярно виходить до 1/8 фіналу. Шанс знову це зробити буде у матчі, який розпочнеться 2 липня о 3 годині ночі за київським часом, пише 24 Канал.

Дивіться також Нідерланди встановили сумний рекорд Мундіалів: чотири вильоти без жодної поразки

У якій формі команди підходять до матчу?

Загалом чудовий виступ американців у групі був дещо затьмарений поразкою від Туреччини. Проте команду повністю виправдовує те, що Маурісіо Почеттіно вдався до ротації, а результат точно не впливав на позицію США у квартеті.

Боснійці натомість саме в останньому турі провели найбільш переконливий переможний матч проти Катару, забезпечивши собі очки та різницю м'ячів для високої позиції у зведеній таблиці третіх команд.

Для Боснії та Герцеговини це буде дебют в плей-оф будь-яких міжнародних турнірів. В активі балканців до цього жодної участі на Євро і одне потрапляння на Мундіаль, де їхній шлях зупинився на груповій стадії.

У чому полягає європейське прокляття для американців?

У 2022 році на чемпіонаті світу в 1/8 фіналу Сполучені Штати вилетіли, зазнавши поразки від Нідерландів. З того часу для американців розпочалася серія з 10 поспіль поразок від європейських команд на будь-яких рівнях, включно з контрольними матчами. Програш Туреччині лише закріпив цю негативну тенденцію, але з боснійцями є шанс нарешті перервати чорну смугу.

Яка історія протистоянь США та Боснії і Герцеговини?

Команди раніше зустрічались тричі, усі рази це були товариські матчі в період з 2013 до 2021 року.

Рахунок поки 2:0 на користь США при одній нічийній грі. Особливо веселим видався перший поєдинок, у якому команди настріляли одна одній аж сім голів – 4:3 на користь американців.