Сполучені Штати прийматимуть Німеччину в заключному контрольному матчі перед тим, як на полях Північної Америки розпочнеться головний турнір чотириріччя. За київським часом США та Бундестім зіграють 6 червня о 21:30, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі підходять до матчу команди?

Німецька збірна наразі перебуває на серії із восьми поспіль перемог: 5 з них були в офіційних поєдинках, а ще три сталися вже навесні цього року у межах підготовки до фінальної частини чемпіонату світу. Суперники у спарингах у підопічних Нагельсманна були не з простих – Швейцарія, Гана та Фінляндія. Останню тиждень тому вдалося розгромити 4:0.

В американців успіхи значно скромніші. Складна перемога 31 травня над Сенегалом 3:2 стала поки єдиною у 2026 році. У березні та квітні Штати не змогли нав'язати боротьбу європейським грандам – спершу програли Бельгії 2:5, а потім поступилися Португалії 0:2. Та й загалом з представниками Старого Світу у Почеттіно справи не складаються: минулоріч були поразки від Швейцарії і Туреччини, а глобально збірна не може обіграти європейських суперників вже у 10 матчах поспіль.

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Чого очікувати від США і Німеччини на Мундіалі?

Нудно у контрольній грі за участі американців та німців, як і загалом у їхніх поєдинках чемпіонату світу, точно не буде: обидві збірні тішать результативністю. Команда Почеттіно, наприклад, забивала хоча б двічі у п'яти із шести останніх ігор. Німці ж узагалі накидали суперникам 16 голів тільки за останні 4 гри.

На Мундіалі у команд будуть досить різні амбіції: для США вихід у чвертьфінал вже буде великим успіхом, адже вони не входять навіть до топ-15 фаворитів на здобуття трофею. Натомість Німеччина має на меті посоромити експертів, які вважають, що це покоління Бундестім навряд здатне дійти до фіналу і навіть сумніваються у тому, що боротимуться за медалі.