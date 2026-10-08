У США люди з прапором України влаштували протест Овєчкіну, який підтримує Путіна

У четвер, 8 жовтня, біля арени Capital One у Вашингтоні відбувся протест проукраїнських демонстрантів. Причиною акції став відомий російський хокеїст Олександр Овєчкін, який виступає за Вашингтон.

Демонстранти зібралися, щоб висловити протест проти Овєчкіна перед першим домашнім матчем Вашингтона у новому сезоні НХЛ, повідомляє журналіст Остап Яриш.

Овєчкін – послідовник Путіна у спорті

Український журналіст опублікував у соцмережі X кадри протесту проти Олександра Овєчкіна, який підтримує президента Росії Володимира Путіна та його партію. На кадрах видно чимало демонстрантів з українською символікою та гаслами проти спортсмена з Росії.

У Вашингтоні протестували проти Овєчкіна: дивіться відео

Pro-Ukraine demonstrators gathered outside Capital One Arena in DC ahead of the @Capitals’ opening game to protest Alexander Ovechkin, one of Putin’s staunchest supporters in the sports world, who recently appeared in his political campaign ad. https://t.co/SGDZ20lGgv — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 8, 2026

Овєчкін є одним з найпослідовніших прихильників Путіна у спортивному світі. Він нещодавно знявся в пропагандистському відеоролику партії "Єдина Росія" як однодумець міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Саме цей факт нагадали учасники протесту у Вашингтоні.

Овечкін знявся в агітаційному ролику партії Путіна: дивіться відео

У США не засудили вчинок Овєчкіна

Участь спортсмена в агітації за політичну партію Путіна спричинила гучний скандал. Зокрема, легендарний у минулому володар Кубка Стенлі чех Домінік Гашек заявив, що приклад Овечкіна демонструє, чому росіян не варто допускати до міжнародної арени.

Колишній хокеїст висловив обурення тим, що чинний гравець НХЛ прямо закликав підтримувати партію, відповідальну за воєнні злочини в Україні. Однак у клубі Овєчкіна заявили, що не бачать проблеми у тому, що він підтримав партію Путіна.

Сам же хокеїст сказав, що нібито здивований критикою на його адресу, і пояснив своє рішення тим, що підтримує те, що відбувається у Росії. Також Овєчкін заявив, що не розбирається в політиці і при цьому бажає миру Україні.

Нагадаємо, сезон 2026/2027 останній у кар'єрі хокеїста, після чого він планує піти на спортивну пенсію. Овечкін є найкращим снайпером в історії регулярних чемпіонатів НХЛ із 929 забитими шайбами, а також посідає друге місце за загальною кількістю голів у НХЛ, враховуючи плей-оф.