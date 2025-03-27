Шумахер більше не говорить: нові шокуючі подробиці про стан здоров'я легенди Формули-1

"Червоний Барон" залишається подалі від контактів із суспільством після катастрофічного падіння на лижах. Міхаель залежить від догляду та втратив мовленнєві здібності.

Легендарний гонщик Міхаель Шумахер продовжує залишатися у важкому стані. У 2013 році німець невдало впав під час катання на лижах та вдарився головою об каміння.

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Втратив мовлення

Після цього сім'я Шумахера засекретила стан його здоров'я та жодного разу не коментувала це питання. Тим не менше, журналісти періодично публікують чутки та інсайд про Міхаеля.

Черговою інформацією поділився репортер RTL Фелікс Горнер, повідомляє 24 Канал з посиланням на autoracing1. За його інформацією, Шумахер більше не може розмовляти. Стан гонщика залишається важким, а він продовжує залишатися залежним від догляду.

Міхаель більше не може виражати думки через мову. Доступ до нього мають не більше 20 осіб. Нагадаємо, що після інциденту на лижах у Франції німець впав у кому, з якої вийшов через рік.

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Шумахер залишається рекордсменом Формули-1 за кількістю чемпіонств. Він сім разів вигравав індивідуальний залік "королівських перегонів", як і Льюїс Гемілтон. Раніше повідомлялось, що Шумахер невдовзі стане дідусем.