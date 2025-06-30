Стародубцева з шаленим камбеком вийшла в друге коло Вімблдону

На Вімблдонському турнірі тривають матчі першого раунду. На цій стадії в боротьбу за трофей включилася українка Юлія Стародубцева.

У вівторок, 1 липня, в рамках першого кола Вімблдонського турніру відбувся матч між Юлією Стародубцевою та британкою Франческою Джонс. Суперниця українки займає 122-й рядок в рейтингу WTA, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Стародубцевої

Стартову партію Стародубцева програла британці – 1:6. Українка ніяк не могла спіймати свою гру.

Другий сет розпочався із запеклої боротьби, в якій ніхто не хотів поступатися. Після чотирьох геймів рахунок був рівним – 2:2. Юлія зуміла перехопити ініціативу та закрити сет – 6:3, зрівнявши рахунок у матчі (1:1).

Британська тенісистка розпочала третій сет з виграної подачі. Це був останній успіх Франчески. Українська тенісистка виграла шість поспіль геймів та впевнено закрила партію – 6:1.

Юлія Стародубцева – Франческа Джонс 2:1 (1:6, 6:3, 6:1)

Завдяки цій перемозі Стародубцева стала другою українкою, яка пробилася в друге коло Вімблдонського турніру. Вона повторила свій торішній результат, який здобула в дебютному виступі.

У наступному раунді суперницею українки стане "нейтральна" росіянка Людмила Самсонова.

Нагадаємо, що першою з українок пробилася в друге коло Вімблдону Еліна Світоліна. У стартовому матчі вона перемогла у двох сетах угорку Анну Бондар.