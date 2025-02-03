УКР РУС
3 лютого 2025, 14:59
2

Розпочався продаж квитків на матч Україна – Бельгія в Іспанії

Валерія Фургалець
Основні тези
  • УАФ оголосила про продаж квитків на матч Україна – Бельгія, який відбудеться в іспанському місті Мурсія 20 березня.
  • Один вболівальник може придбати до 4 квитків, ціна стартує від 30 євро, а квитки спершу можна буде купити лише за криптовалюту.
  • Для українських вболівальників необхідна авторизація через Дія.Підпис, а громадяни інших країн зможуть купувати квитки після першого етапу продажів.
  • Матч розпочнеться о 20:45 за місцевим часом.

УАФ оголосила про початок продажу квитків на "домашній" матч України проти Бельгії. Протистояння відбудеться в іспанському місті Мурсія.

20 березня Україна прийматиме Бельгію в межах плей-оф Ліги націй. Цього разу "синьо-жовті" гратимуть не в Польщі, а в Іспанії.

Читайте також В Олександрії оцінили шанси нової зірки збірної України лишитися в команді

Оголошено продаж квитків

УАФ оголосила про старт продажу квитків на матч Україна – Бельгія. Протистояння відбудеться в іспанському місті Мурсія на стадіоні "Enrique Roca De Murcia", пише 24 канал з посиланням на УАФ.

Один вболівальник може придбати максимум 4 квитки. Вартість одного квитка стартує від 30 євро.

Продаж квитків буде здійснюватися у два етапи.

  • З метою залучення на трибуни якомога більшої кількості громадян України та підтримки національної збірної команди після реєстрації вболівальника та вибору місця покупцю необхідно пройти авторизацію через Дія.Підпис.
  •  Громадяни інших країн, які вболівають за синьо-жовтих, окрім Білорусі та Росії, матимуть змогу придбати квитки після першого етапу продажів.

Також в УАФ зазначили, що перші два дні з початку продажу квитки можна буде придбати лише за криптовалюту. Потім буде додано інші способи оплати.

Квитки можна придбати за посиланням

Заверніть увагу, що матч відбудеться 20 березня о 20:45 за місцевим часом. 