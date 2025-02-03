Розпочався продаж квитків на матч Україна – Бельгія в Іспанії

УАФ оголосила про початок продажу квитків на "домашній" матч України проти Бельгії. Протистояння відбудеться в іспанському місті Мурсія.

20 березня Україна прийматиме Бельгію в межах плей-оф Ліги націй. Цього разу "синьо-жовті" гратимуть не в Польщі, а в Іспанії.

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Оголошено продаж квитків

УАФ оголосила про старт продажу квитків на матч Україна – Бельгія. Протистояння відбудеться в іспанському місті Мурсія на стадіоні "Enrique Roca De Murcia", пише 24 канал з посиланням на УАФ.

Один вболівальник може придбати максимум 4 квитки. Вартість одного квитка стартує від 30 євро.

Продаж квитків буде здійснюватися у два етапи.

З метою залучення на трибуни якомога більшої кількості громадян України та підтримки національної збірної команди після реєстрації вболівальника та вибору місця покупцю необхідно пройти авторизацію через Дія.Підпис.

Громадяни інших країн, які вболівають за синьо-жовтих, окрім Білорусі та Росії, матимуть змогу придбати квитки після першого етапу продажів.

Також в УАФ зазначили, що перші два дні з початку продажу квитки можна буде придбати лише за криптовалюту. Потім буде додано інші способи оплати.

Квитки можна придбати за посиланням.

Заверніть увагу, що матч відбудеться 20 березня о 20:45 за місцевим часом.