Легенда Динамо Стефан Решко пережив інсульт

Колишній нападник київського Динамо Стефан Решко пережив інсульт. Про хворобу він зізнався у коментарі журналістам.

Стефан Решко вперше відверто зізнався про стан свого здоров'я. Він не стежив за матчем молодіжної збірної України через пережиту хворобу, пише 24 канал з посиланням на Футбол 24.

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Решко пережив інсульт

Журналісти видання звернулися до колишнього футболіста з проханням прокоментувати матч молодіжної збірної України проти Нідерландів.

Я не можу прокоментувати матч молодіжного Євро, не дивився. Нещодавно пережив інсульт, важка хвороба, вибачте,

– сказав Стефан Решко.

Цікаво. Після завершення кар'єри у великому футболі Стефан Решко здобув освіту у Вищій школі МВС, зробив успішну кар’єру в правоохоронних органах і дослужився до звання полковника. Згодом він викладав в Академії МВС.

Відзначимо, що Решко був гравцем київського Динамо з 1971 до 1978 року. Разом з "біло-синіми" він виборював Кубок Кубків і Суперкубок УЄФА 1975 року, 4 рази ставав чемпіоном СРСР. Також захищав кольори Верховини, вінницького Локомотива та одеського Чорноморця.