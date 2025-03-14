Стефен Каррі переписав історію НБА, встановивши гросмейстерський показник: епохальне відео

У п'ятницю, 14 березня, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Голден Стейт Ворріорз удома приймав Сакраменто Кінгз.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 130:104. Цей поєдинок став особливим для лідера "Ворріорз" Стефена Каррі.

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Історична ніч у Сан-Франциско

36-річний захисник установив унікальне досягнення в історії ліги. Він став першим гравцем, який реалізував чотири тисячі триочкових кидків, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт НБА.

Перед поєдинком проти "Кінгз" Стефену Каррі не вистачало двох точних дальніх кидків до ювілейної позначки. Йому вдалося встановити гросмейстерський показник на початку третьої чверті.

Як Стефен Каррі закинув історичний триочковий: дивіться відео

До слова. За кількістю влучних триочкових кидків Стефен Каррі є лідером з великим відривом. У трійку рекордсменів наразі входять Джеймс Гарден і Рей Аллен, які мають 3127 та 2973 вдалих спроб відповідно.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Стефен Каррі в середньому набирає за гру 24,6 очка, робить 4,4 підбирання та віддає 6,2 асисти. Наступний поєдинок його команда проведе 16 березня о 2:30 за київським часом проти Нью-Йорк Нікс.

Нагадаємо, що на початку березня сталася ще одна історична подія в НБА. Леброн Джеймс першим перетнув позначку 50 тисяч набраних очок.