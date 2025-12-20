"Стандартна практика": Захарова відреагувала на можливий перехід Стельмаха до збірної Німеччини

Український гімнаст Радомир Стельмах потрапив до розширеної заявки збірної Німеччини на сезон 2026. Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова прокоментувала резонансну новину.

Стелла Захарова заперечила можливу зміну громадянства Михайлом Стельмахом. Олімпійська чемпіонка роз'яснила усі нюанси заявки українця на новий сезон у Німеччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Стелли Захарової.

Чи відмовився Стельмах від українського громадянства?

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики опублікувала звернення до представників ЗМІ та громадськості. У ньому вона закликала не публікувати неперевірену інформацію.

Захарова повідомила, що Стельмах упродовж трьох років проживає та тренується у Німеччині. За оновленими правилами чемпіонату Бундесліги зі спортивної гімнастики українець має право виступати як місцевий спортсмен, а не легіонер.

Йдеться виключно про участь у змаганнях Бундесліги на клубному рівні; це не елітні та не національні списки. Мова не йде про перехід до збірної Німеччини або зміну спортивного громадянства. Це стандартна європейська практика, яка не порушує жодних правил і не має жодного стосунку до політичних чи маніпулятивних трактувань,

– йдеться у заяві Захарової.

Стельмах є перспективним спортсменом та продовжує розвиток в європейській системі, а тому у реєстрі Німецького гімнастичного союзу має статус "перспективний атлет".

Хто з українських гімнастів змінив громадянство?

Скандальна ситуація зі Стельмахом виникла не на порожньому місці. Річ у тім, що у 2025 році одразу кілька гімнастів вирішили змінити громадянство.

У липні 2025 року хорватський паспорт отримав Ілля Ковтун. Срібний призер Олімпіади-2024 виступатиме під новим прапором з наступного року.

Ексгімнаст збірної України Пантелей Колодій починаючи з травня 2026 виступатиме за збірну США. Про зміну українського громадянства на американське повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG).

Що відомо про Стельмаха?