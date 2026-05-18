Де наше міністерство?, – Захарова вибухнула через повернення росіян у спортивну гімнастику

Стелла Захарова жорстко розкритикувала допуск росіян до міжнародної спортивної гімнастики. Олімпійська чемпіонка поставила незручне питання українським чиновникам і заявила про провал спортивної дипломатії.

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики не стримувала емоцій після чергових рішень міжнародних структур щодо російських спортсменів. На своїй сторінці у фейсбуці вона наголосила, що проблема не лише у федераціях світу, а й у недостатньо жорсткій реакції з боку українського спортивного керівництва.

Що сказала Захарова?

Стелла Захарова заявила, що Україна має діяти значно агресивніше на міжнародній арені, коли йдеться про блокування повернення представників Росії. За її словами, питання слід адресувати не лише міжнародним організаціям, а й українському Міністерству молоді та спорту, яке повинно системно відстоювати національні інтереси.

Де наше профільне міністерство? Де сильна, чітка, публічна позиція держави? Де спортивна дипломатія? Де системна робота на міжнародному рівні? Де голос, який мав би звучати не тихо, не формально, не «для галочки», а максимально жорстко? Бо складається враження, що вся відповідальність знову перекладена на федерацію,

– зазначила віцепрезидентка Української федерації гімнастики.

Функціонерка фактично публічно поставила під сумнів ефективність роботи державних структур у питанні спортивної ізоляції країни-агресорки, натякнувши, що частину можливостей уже було втрачено.

Україна знову б'є на сполох через спортивну дипломатію

Захарова підкреслила, що українська сторона постійно звертається до міжнародних інстанцій із вимогою повного відсторонення росіян. Вона нагадала, що на тлі війни будь-які компроміси чи "нейтральний статус" для спортсменів з Росії викликають серйозне обурення в українському суспільстві.

На її переконання, без активного тиску з боку держави та федерацій Росія й надалі повертатиметься у світовий спорт через поступки міжнародних структур.

Росіян знову допускають до стартів

Напередодні виконавчий комітет World Gymnastics ухвалив рішення негайно скасувати всі обмеження, які застосовувалися до російських та білоруських спортсменів із лютого 2022 року, йдеться на сайті організації.

Cпеціальні правила FIG щодо участі спортсменів та персоналу AIN (з нейтральним статусом) припинили свою дію.

Це рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації.

Рішення було прийняте на засіданні Виконкому в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) 16-17 травня 2026 року.