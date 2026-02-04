Мало хто знає, що цей спортсмен зі Львова став першим українцем на Олімпійських іграх
- Степан Вітковський був першим українцем, який брав участь у зимових Олімпійських іграх 1924 року в Шамоні в складі польської збірної, але його команда не фінішувала через поломку лиж.
- Після Олімпіади Вітковський активно розвивав хокей та лижний спорт у Львові, а також повернувся до футболу, граючи за клуб Чарні та збірну Львова.
Задовго до здобуття незалежності українські спортсмени вже брали участь в Олімпійських іграх. Першим серед них був ветеран Першої світової війни Степан Вітковський.
Як йдеться у статті про Вітковського, у французькому Шамоні з 25 січня по 5 лютого 1924 року відбулися перші зимові Олімпійські ігри. Першим львів'янином на цих змаганнях став лижник Степан Вітковський.
Що відомо про дебют Вітковського в біатлоні?
Футболіст клубу Чарні взимку зацікавився перегонами військових патрулів, що стали прообразом біатлону, і саме в цьому виді спорту вирушив до Шамоні представляти Польщу.
Після триденної подорожі поїздом польська збірна прибула до столиці Олімпіади і відразу вийшла на старт. Проте команда не дісталася до фінішу – командир патруля зламав лижі, і всі учасники були змушені зійти з дистанції.
Вітковський вирішив не здаватися і спробував свої сили в 50-кілометровому марафоні. На трасі він не раз падав, а коли зламав лижу, позичив її у глядача і таки фінішував – останнім, відставши від переможця більше ніж на дві години.
Українець, який виступав на зимових Олімпіадах за три різні команди
- Віктор Петренко, видатний український фігурист з Одеси, єдиний спортсмен, який виступав за три різні команди на Олімпійських іграх: за Радянський Союз у 1988 році (бронза), за Об'єднану команду у 1992-му (золото) та за Україну у 1994 році (четверте місце).
Після кар'єри у спорті Петренко працював у шоу на льоду в США, але участь у російському шоу під час війни призвела до виключення з Української федерації фігурного катання та позбавлення державної стипендії.