Баєр відправить в оренду скандального українського нападника: де продовжить кар'єру Степанов

Німецький клуб надасть Артему змогу отримати ігрову практику в Другій Бундеслізі. Поки що Степанов стабільно виступає на молодіжному рівні. де демонструє неймовірну результативність.

Український форвард Артем Степанов став відкриттям для нашого футболу цього сезону. 17-річний хлопець дебютував за Баєр та навіть зіграв два матчі в Лізі чемпіонів.

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Поїде в Другу Бундеслігу

Втім постійної ігрової практики українець поки не отримує. Саме тому Артем вирішив відправитися в оренду, про що повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Баєра.

Леверкузенці домовились про орендну угоду із Нюрнбергом. Вона почне діяти влітку, тож сезон 2025-2026 Степанов проведе саме у цій команді.

До слова, її тренером є легенда німецького футболу та чемпіон світу Мірослав Клозе. Нюрнберг виступає у другому німецькому дивізіоні та вже де-факто втратив шанси на вихід у Бундеслігу.

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За три тури до фінішу підопічні Клозе йдуть на 10 місці, відстаючи від прохідної зони на п'ять очок. Нагадаємо, що Степанов перебрався в Німеччину у 2022 році та потрапив в академію Баєра.

За ці два сезони українець встиг вразити у команді U-19 "фармацевтів". Степанов відіграв 77 матчів, у яких забив аж 49 голів у різних турнірах. За дорослу команду Баєра Артем відіграв два матчі.

Також Степанов має у своєму активі два матчі за юнацьку збірну України. Втім останнім часом його ім'я пов'язане зі скандалом, адже гравець конфліктував із наставником команди Дмитром Михайленком та навіть відмовлявся виступати за збірну U-20.