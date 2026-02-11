Видання VG зв'язалося з колишньою дівчиною Легрейда, яка побажала залишитися анонімною. Публічні заяви Легрейда стали для неї несподіванкою.

Як біатлоніст Легрейд зізнався у зраді на Олімпіаді?

Титулований норвезький біатлоніст Легрейд – олімпійський чемпіон Пекіна-2022 і семиразовий чемпіон світу – виборов бронзову нагороду в індивідуальній гонці на 20 кілометрів на Іграх у Мілані.

Однак замість радості від здобутої медалі спортсмен не стримав сліз перед телекамерами та зізнався, що зрадив свою дівчину - пише BBC.

Біатлоніст додав, що після свого вчинку пережив "найгірший тиждень" у житті.

Як колишня дівчина Легрейда відреагувала на зізнання?

Насамперед привітала товариша по команді Легрейда, Йохана-Олава Ботна, із здобуттям золотої медалі в тих самих перегонах на Олімпіаді-2026. Вона додала, що її зворушило бачити, що Легрейд був серед учасників цієї перемоги.

Дівчина сказала, що не хотіла опинитися у ситуації із зрадою свого колишнього хлопця і їй дуже боляче через це. Також додала, що вони спілкувалися і він знає її позицію. Вона зазначила, що їй важко пробачити зраду, навіть після того, як йому вдалося освідчитися в коханні на очах у всього світу.

Дівчина також висловила щиру подяку своїй родині та друзям, які підтримували її протягом цього непростого часу, а також усім іншим, хто думав про неї та співчував, навіть не знаючи, хто вона насправді.

